НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Филадельфия» разгромила «Питтсбург»

«Флорида» — «Даллас» 5:4 ОТ

«Флорида» обыграла в овертайме «Даллас» со счетом 5:4. В составе «Пантерз» одну из шайб провел Никита Гусев, Григорий Денисенко отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал один ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 5:4 ОТ (3:2, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Юбердо — 19 (Типпетт, Яндл), 1:53 — 1:0. Гусев — 4 (Монтур), 2:42 — 2:0. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Робертсон), 12:04 — 2:1. Уигар — 5 (Типпетт, Денисенко), 14:13 — 3:1. Хинтц — 15, 17:16 — 3:2. Форслинг — 5 (Денисенко, Барков), 20:45 — 4:2. Кивиранта — 4 (Киро, Олексяк), 43:55 — 4:3. Сегин — 1 (Гурьянов, Клингберг), 44:06 — 4:4. Барков — 26 (бол., Яндл, Уигар), 62:50 — 5:4Вратари: Найт — Худобин (Эттингер, 20:45)Штраф: 9-23Броски: 43 (14+13+9+7) — 29 (12+10+7+0)

«Флорида» с 75 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 56 очками — на пятой строчке.

«Флорида» — «Даллас»

«Нью-Джерси» — «Бостон» 0:3

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0. Отличились Ник Ритчи, Патрис Бержерон и Мэтт Гжельцык.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Бостон» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Ритчи — 14 (Зборжил, Керали), 29:08 — 0:1. Бержерон — 20 (Маршан), 37:54 — 0:2. Грызлик — 5 (Маршан, Бержерон), 57:17 — 0:3Вратари: Уэджвуд — РаскШтраф: 7-7Броски: 20 (4+5+11) — 42 (17+20+5)

«Бостон» с 68 очками занимает третье место в Восточном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Нью-Джерси» с 41 очком расположился на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Бостон»

«Филадельфия» — «Питтсбург» 7:2

«Филадельфия» разгромила «Питтсбург» со счетом 7:2. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел первый матч после того, как пропустил 23 игры из-за травмы, сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Питтсбург» — 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) Голы: Хэйс — 12 (Фараби, Ворачек), 5:58 — 1:0. Гостисбеер — 9 (бол., Конекны, Жиру), 14:08 — 2:0. Жиру — 16 (Конекны, Кутюрье), 15:12 — 3:0. Эллисон — 2 (Лотон, Гостисбеер), 27:50 — 4:0. Кросби — 21 (бол., Летанг, Малкин), 42:30 — 4:1. Зукер — 8 (бол., Марино, Капанен), 48:24 — 4:2. Фараби — 17 (Ворачек, Санхейм), 51:37 — 5:2. Жиру — 17 (п.в.), 57:39 — 6:2. Хагг — 2 (Фараби, Ворачек), 58:55 — 7:2Вратари: Лион — Десмит (Джерри, 40:00, 57:17 — 57:39)Штраф: 10-8Броски: 45 (20+17+8) — 37 (11+11+15)

«Филадельфия» с 53 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком — на второй строчке.

«Филадельфия» — «Питтсбург»

«Каролина» — «Чикаго» 5:2

«Каролина» одолела «Чикаго» со счетом 5:2. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Голы: Хэмилтон — 10 (Трочек, Фогеле), 6:33 — 1:0. Нечас — 12 (Трочек, Бин), 13:34 — 2:0. Ахо — 22 (Свечников, Шей), 24:42 — 3:0. Ахо — 23 (бол., Хэмилтон, Стаал), 29:52 — 4:0. Митчелл — 3 (Строум, Кубалик), 38:35 — 4:1. Дебринкэт — 26 (Кубалик), 54:38 — 4:2. Ахо — 24 (п.в., Фаст), 58:44 — 5:2Вратари: Неделькович — Суббан (Делиа, 29:52, 57:34 — 58:44)Штраф: 6-6Броски: 38 (7+16+15) — 17 (4+7+6)

«Каролина» с 77 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 50 очками — на шестой строчке. «Блэкхокс» не смогли обеспечить себе выход в плей-офф.

«Каролина» — «Чикаго»

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 3:6

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:3. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог продолжить игру из-за травмы. Капитан «столичных» сыграл всего одну смену, в общей сложности 39 секунд. Для Овечкина игра против «Рейнджерс» стала первой с 23 апреля.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) Голы: Дауд — 10 (Хагелин, Хэтэуэй), 14:12 — 0:1. Шири — 13 (Раффль, Уилсон), 15:44 — 0:2. Зибанежад — 21 (Панарин, Бучневич), 18:00 — 1:2. Зибанежад — 22 (бол., Строум, Панарин), 22:30 — 2:2. Какко — 9 (Лафренье, Руни), 24:35 — 3:2. Хэтэуэй — 6 (Дауд), 38:30 — 3:3. Спронг — 12, 44:37 — 3:4. Бэкстрем — 15 (Раффль, Дженсен), 51:41 — 3:5. Уилсон — 13 (п.в., Карлсон), 58:34 — 3:6Вратари: Шестеркин (56:24 — 58:34) — ВанечекШтраф: 10-22Броски: 26 (10+11+5) — 40 (15+11+14)

«Вашингтон» с 71 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке. Команда из Нью-Йорка лишилась шансов на попадание в плей-офф.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Коламбус» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

«Нэшвилл» переиграл в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3. Форвард «Блю Джэкетс» Эмиль Бемстрем оформил хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1) Голы: Форсберг — 12 (Эллис, Джохансен), 29:01 — 0:1. Джохансен — 6 (бол., Толванен, Форсберг), 31:29 — 0:2. Йоси — 7 (Эллис, Казинс), 39:16 — 0:3. Бемстрем — 1 (Рословик, Дель Зотто), 41:54 — 1:3. Бемстрем — 2 (Григоренко, Дель Зотто), 47:26 — 2:3. Бемстрем — 3 (бол., Джонс, Рословик), 55:07 — 3:3. Йоси — 8 (Хаула, Ярнкрок), 63:24 — 3:4Вратари: Мерзликинс — СаросШтраф: 8-6Броски: 32 (11+10+11+0) — 38 (10+14+9+5)

«Нэшвилл» с 60 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 44 очками — на восьмой строчке.

«Коламбус» — «Нэшвилл»

«Монреаль» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Монреаль» в овертайме обыграл «Торонто» — 3:2 ОТ. Автором победного броска стал Коул Кофилд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Райлли — 5 (Гальченюк, Нюландер), 4:07 — 0:1. Тоффоли — 28 (бол., Сузуки, Питри), 21:55 — 1:1. Мэттьюс — 39 (Маззин, Торнтон), 37:21 — 1:2. Дано — 5 (Сузуки, Питри), 59:08 — 2:2. Кауфилд — 2 (Питри, Сузуки), 64:43 — 3:2Вратари: Аллен (58:09 — 59:08) — КэмпбеллШтраф: 6-8Броски: 23 (10+4+8+1) — 29 (11+10+6+2)

«Торонто» с 72 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 57 очками — на четвертой строчке.

«Монреаль» — «Торонто»

«Оттава» — «Виннипег» 2:1

«Оттава» обыграла «Виннипег» со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал Никита Зайцев. Российские игроки Евгений Дадонов и Артем Зуб очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: К. Браун — 18 (мен., Пол), 11:31 — 1:0. Моррисси — 4 (Пионк, Уилер), 49:46 — 1:1. Зайцев — 3 (Батерсон, К. Браун), 58:47 — 2:1Вратари: Густавссон — Броссуа (59:18)Штраф: 14-8Броски: 18 (6+4+8) — 29 (6+17+6)

«Оттава» с 45 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 57 очками — на третьей строчке.

«Оттава» — «Виннипег»

«Баффало» — «Айлендерс» 4:2

«Баффало» одержал волевую победу над «Айлендерс» со счетом 4:2 и прервал серию из четырех поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Пелек — 4 (Бэйли, Бовилье), 9:15 — 0:1. Вальстрем — 11 (Пелек, Палмиери), 30:42 — 0:2. Томпсон — 7 (бол., Брайсон, Ристолайнен), 34:04 — 1:2. Асплунд — 7 (Райнхарт, Томпсон), 51:25 — 2:2. Райнхарт — 24 (Ристолайнен), 55:56 — 3:2. Райнхарт — 25 (п.в.), 59:08 — 4:2Вратари: Хаузер — Варламов (58:19 — 59:08, 59:17)Штраф: 2-6Броски: 40 (9+14+17) — 36 (11+10+15)

«Айлендерс» идут на четвертом месте в Восточном дивизионе, «Баффола» занимает там последнее место.

«Баффало» — «Айлендерс»

«Миннесота» — «Вегас» 6:5

«Миннесота» выиграла у «Вегаса» со счетом 6:5. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 6:5 (2:3, 1:2, 3:0) Вратари: Эрикссон Эк — 18 (Сперджен), 3:36 — 1:0. Теодор — 8 (Стоун, Макнэбб), 4:29 — 1:1. Мартинес — 8 (бол., Смит, Карлссон), 6:05 — 1:2. Бонино — 8 (Дамба, Бродин), 7:48 — 2:2. Так — 18 (Кребс, Руа), 12:20 — 2:3. Стоун — 21 (Стивенсон), 26:48 — 2:4. Бонино — 9 (бол., Сперджен, Капризов), 28:44 — 3:4. Маршессо — 16 (Мартинес, Карлссон), 36:04 — 3:5. Фиала — 20 (Бонино, Раск), 50:49 — 4:5. Капризов — 24 (Фиала), 58:28 — 5:5. Бродин — 9 (Фолиньо, Гринуэй), 58:54 — 6:5Вратари: Тэлбот (57:57 — 58:16) — Ленер (59:01)Штраф: 10-8Броски: 32 (12+11+9) — 32 (10+11+11)

«Миннесота» с 70 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Вегас» с 74 очками — на первой строчке.

«Миннесота» — «Вегас»

«Сент-Луис» — «Анахайм» 3:1

«Сент-Луис» победил «Анахайм» — 3:1. Нападающие «Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, а также форвард «Дакс» Александр Волков очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Шенн — 14 (бол., Шворц, Фолк), 25:52 — 1:0. Гетцлаф — 5, 26:17 — 1:1. Бортуццо — 1 (Кайру, Томас), 42:13 — 2:1. О`Райлли — 23 (п.в., Перрон, Фолк), 59:51 — 3:1Вратари: Биннингтон — Гибсон (58:36 — 59:51)Штраф: 4-4Броски: 32 (8+10+14) — 20 (3+8+9)

«Сент-Луис» с 55 очками замниает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 39 очками — на последней строчке.

«Сент-Луис» — «Анахайм»

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 3:5

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3. Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка, его партнер по команде Дмитрий Куликов сделал результативную передачу, набрав первое очко за клуб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Голы: Пулюярви — 13 (Макдэвид, Драйзайтль), 3:41 — 0:1. Шмидт — 5 (Миллер, Хегландер), 13:04 — 1:1. Бэрри — 8 (Пулюярви, Макдэвид), 20:18 — 1:2. Макдэвид — 30, 36:33 — 1:3. Миллер — 12, 37:16 — 2:3. Кахун — 7 (Куликов, Нюджент-Хопкинс), 39:15 — 2:4. Бесер — 18 (Хорват), 56:33 — 3:4. Макдэвид — 31 (п.в., Драйзайтль, Арчибальд), 59:00 — 3:5Вратари: Холтби (56:31 — 56:33, 58:03 — 59:00) — КоскиненШтраф: 2-2Броски: 23 (10+5+8) — 32 (10+11+11)

«Эдмонтон» с 64 очками расположился на втором месте в Северном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф, «Ванкувер» с 41 очком — на седьмой строчке.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Аризону» со счетом 3:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Дворак — 15 (Крауз, Фишер), 17:10 — 1:0. Мур — 10, 17:45 — 1:1. Чикран — 17 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 20:53 — 2:1. Копитар — 13 (Кемпе, Браун), 27:40 — 2:2. Иафалло — 12 (бол., Даути, Копитар), 33:40 — 2:3Вратари: Кемпер (57:43 — 58:00, 58:10) — Куик (Петерсен, 40:00)Штраф: 4-4Броски: 34 (6+13+15) — 26 (14+7+5)

«Лос-Анджелес» с 46 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 50 очками — на пятой строчке.

«Аризона» — «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 4:5 ОТ

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ. Автором победной шайбы стал Андре Бураковски. Российский форвард победителей Валерий Ничушкин забил один из голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 0:1) Голы: Кейн — 21, 3:20 — 1:0. Рантанен — 29 (Маккиннон, Ландескуг), 5:38 — 1:1. Хертл — 17, 21:57 — 2:1. Кейн — 22 (Хертл, Барабанов), 27:47 — 3:1. Ничушкин — 10 (Бураковски, Грэйвс), 41:18 — 3:2. Майер — 10 (Бернс, Ферраро), 43:32 — 4:2. Ландескуг — 19 (Маккиннон), 48:59 — 4:3. Кадри — 11, 56:21 — 4:4. Бураковски — 16 (Макар, Рантанен), 60:41 — 4:5Вратари: Джонс — ГрубауэрШтраф: 6-2Броски: 27 (5+13+9+0) — 31 (13+2+15+1)

«Эвеланш» уже обеспечили себе место в плей-офф, в то время как «Шаркс» идут на предпоследней строчке Восточного дивизиона.