В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 2 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

На данный момент команда из Теннесси находится на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 51 игре она заработала 56 очков.

Последнюю встречу с «Далласом» «Нэшвилл» провел 12 апреля. Тогда «хищники» смогли одержать победу (3:2 Б). После матча с «шерифами» «Предс» вышли на лед еще 8 раз и проиграли в половине поединков.

Но сперва подопечные Джона Хайнса успели снести «Тампу-Бэй» (7:2). А в паре следующих встреч «саблезубые» оказались слабее «Каролины» (1:4; 1:3).

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Позже «Нэшвилл» на своем льду раскатал «Чикаго» (5:2), а в двух матчах с «Блэкхокс» на выезде «Предс» по разу проиграли (4:5 ОТ) и взяли верх (3:1). В поединках с «Флоридой» «хищники» также были сильнее (4:1) и уступили «котам» (4:7).

«Даллас»

Техасцы приняли участие в 50 встречах регулярного сезона, в которых заработали 54 очка. В рейтинге Центрального дивизиона они идут пятыми.

Во второй половине апреля «Далласу» удалось провести неплохой отрезок из четырех домашних побед. «Шерифы» дважды снесли «Коламбус» (4:1; 5:1) и разделались с «Детройтом» (3:2 Б; 5:2).

Затем подопечные Рика Боунесса еще пару раз зарубились с «Ред Уингз», но теперь на «Литл Сизарс Арене». В Мичигане гости потерпели крупную неудачу (3:7) и добыли победу (2:1 ОТ).

Позже в «Американ Эйрлайнс Центре» «Даллас» принимал «Каролину». В дуэли с лидерами «Старз» победили (4:3 ОТ) и оказались разгромлены (1:5). В недавней встрече техасцы влетели «Тампе» (0:3).

Прогноз

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Далласа» — 2.64.

Три команды из четырех в Центральном дивизионе досрочно вышли в плей-офф. Теперь за четвертое место спорят «Нэшвилл» и «Даллас».

Между ними сейчас 2 очка разницы, а техасцы имеют игру в запасе. Поэтому в очном поединке «Предс» попытаются оторваться от преследователей, ну а сами гости захотят догнать оппонентов. От предстоящей игры есть смысл ждать много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.61.