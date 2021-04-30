НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс»

«Каролина» — «Детройт» 3:1

«Каролина» обыграла «Детройт» со счетом 3:1. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Детройт» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Шей — 3 (Ахо, Терявяйнен), 24:40 — 1:0. Фогеле — 10 (Пеши), 33:29 — 2:0. Врана — 17, 37:31 — 2:1. Терявяйнен — 3 (Ахо, Свечников), 49:48 — 3:1Вратари: Раймер — Бернье (54:27 — 58:14)Штраф: 2-6Броски: 32 (6+16+10) — 17 (8+6+3)

«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Детройт» идет на седьмой строчке.

«Каролина» — «Детройт»

«Рейнджерс» — «Айлендерс» 0:4

«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» со счетом 4:0.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 25 бросков по своим воротам. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 бросков по своим воротам, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Комаров — 1 (Эберле, Ледди), 6:27 — 0:1. Вальстрем — 10 (бол., Нельсон, Бэйли), 12:39 — 0:2. Бовилье — 11 (Мэйфилд, Нельсон), 21:03 — 0:3. Барзал — 14 (п.в., Мэйфилд), 54:26 — 0:4Вратари: Шестеркин (53:03 — 54:26) — ВарламовШтраф: 6-6Броски: 25 (7+10+8) — 27 (10+9+8)

«Айлендерс» идет на третьей строчке в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — на пятой.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 5:3

«Нью-Джерси» одолел «Филадельфию» — 5:3. В составе победителей дубль сделал Егор Шарангович.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Голы: Шарангович — 13 (бол., Батчер, Сиверсон), 8:10 — 1:0. Шарангович — 14 (бол., Сиверсон, Куокканен), 15:28 — 2:0. Лотон — 8 (мен.), 27:14 — 2:1. Боквист — 3 (Меркли, Мальцев), 29:00 — 3:1. Кутюрье — 15 (Браун, Ворачек), 32:17 — 3:2. Заха — 13 (Батчер), 53:15 — 4:2. Братт — 6 (п.в., Заха, Мюррей), 55:53 — 5:2. Конекны — 9 (бол., Ворачек), 58:10 — 5:3Вратари: Блэквуд — Лион55:36 — 55:53, 58:32)Штраф: 9-13Броски: 19 (9+5+5) — 24 (3+11+10)

«Дэвилз» выиграли вторую встречу кряду. «Флайерз» потерпели второе поражение подряд.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия»

«Бостон» — «Баффало» 5:2

«Бостон» переиграл «Баффало» со счетом 5:2. У победителей голы забили Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Чарли Койл, Тэйлор Холл и Брэд Маршанд. У проигравших отличились Кейси Миттельштадт и Сэм Райнхарт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Голы: Пастрняк — 19 (Бержерон, Маршан), 1:16 — 1:0. Миттельштадт — 10 (Руотсалайнен, Асплунд), 14:09 — 1:1. Крейчи — 8 (бол., Макэвой, Смит), 19:59 — 2:1. Райнхарт — 23 (Олофссон, Скиннер), 41:43 — 2:2. Койл — 6, 47:58 — 3:2. Холл — 7 (Крейчи, Смит), 56:43 — 4:2. Маршан — 27 (мен., п.в.), 58:26 — 5:2Вратари: Раск — Луукконен (57:47 — 58:26)Штраф: 6-6Броски: 40 (13+15+12) — 31 (11+11+9)

«Бостон» идет на четвертом месте в Восточном дивизионе, а «Баффало» — на восьмом.

«Бостон» — «Баффало»

«Тампа-Бэй» — «Даллас» 3:0

«Тампа-Бэй» переиграла «Даллас» — 3:0. Заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Блэйк Коулмэн, реализовавший буллит, и Брэйден Пойнт. Голкипер Андрей Василевский отразил все 20 бросков по воротам, оформив шатаут, а также отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Палат — 15, 14:41 — 1:0. Коулман — 12 (мен., буллит), 48:27 — 2:0. Пойнт — 22 (п.в., Василевский), 58:39 — 3:0Вратари: Василевский — Эттингер (56:59 — 58:39)Штраф: 4-2Броски: 28 (14+2+12) — 20 (6+12+2)

«Тампа» занимает второе место в Центральном дивизионе. «Даллас» идет на пятой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Даллас»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» — 4:5 ОТ. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился голом и голевой передачей. Нападающий Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) Голы: Оши — 18 (бол., Шульц, Бэкстрем), 7:27 — 1:0. Капанен — 9, 15:27 — 1:1. Годро — 2 (Зукер, Сивиур), 28:32 — 1:2. Орлов — 8 (Бэкстрем), 29:02 — 2:2. Спронг — 11 (Шульц, Орлов), 35:07 — 3:2. Эштон-Риз — 9 (Сивиур), 38:11 — 3:3. Капанен — 10 (Маккэн, Картер), 50:55 — 3:4. Уилсон — 12 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:45 — 4:4. Гюнтцель — 21 (Марино, Маккэн), 62:11 — 4:5Вратари: Ванечек (57:58 — 58:51, 59:12 — 59:45) — ДжерриШтраф: 6-6Броски: 37 (10+17+8+2) — 35 (14+11+9+1)

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе. «Питтсбург» занимает вторую строчку.

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Ванкувер» 4:1

«Торонто» переиграл «Ванкувер» со счетом 4:1. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу кряду. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Нюландер — 16 (Гальченюк, Таварес), 15:29 — 1:0. Мэттьюс — 36 (Марнер, Торнтон), 20:51 — 2:0. Энгвалль — 4 (Сандин, Спецца), 22:57 — 3:0. Миллер — 11 (бол., Хьюз, Хорват), 35:36 — 3:1. Марнер — 18 (Керфут), 59:05 — 4:1Вратари: Риттих — Холтби (57:04 — 58:57)Штраф: 9-5Броски: 24 (7+11+6) — 16 (2+9+5)

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Ванкувер» идет на последней строчке.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Чикаго» — «Флорида» 3:4 ОТ

«Флорида» в овертайме выиграла у «Чикаго» — 4:3 ОТ). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Годетт — 5 (Строум, Кубалик), 13:47 — 1:0. Веннберг — 13 (бол., Уигар, Юбердо), 27:47 — 1:1. Хиностроза — 3 (Хагель, Дак), 30:09 — 2:1. Дюклер — 8 (Монтур, Денисенко), 33:09 — 2:2. Монтур — 7 (Веннберг, Нутиваара), 49:09 — 2:3. Дебринкэт — 24 (Кейн, Калынюк), 59:42 — 3:3. Беннетт — 9 (Уигар), 64:08 — 3:4Вратари: Ланкинен (58:28 — 59:42) — НайтШтраф: 8-4Броски: 27 (9+7+8+3) — 39 (8+17+12+2)

«Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Чикаго» — шестое.

«Чикаго» — «Флорида»

«Миннесота» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Миннесоты» со счетом 5:4 ОТ. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1) Голы: Блэй — 7 (Крюг, Шворц), 3:14 — 0:1. Бозак — 4 (мен.), 27:34 — 0:2. Сканделла — 3 (Кайру), 30:55 — 0:3. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо), 37:01 — 1:3. Фиала — 18 (Раск), 42:21 — 2:3. О`Райлли — 21 (бол., Перрон, Крюг), 46:16 — 2:4. Раск — 8 (Фиала, Соуси), 55:21 — 3:4. Капризов — 23 (Фиала, Сперджен), 59:08 — 4:4. О`Райлли — 22 (Кайру), 63:43 — 4:5Вратари: Тэлбот (57:50 — 59:08) — ХуссоШтраф: 14-22Броски: 30 (6+12+9+3) — 21 (7+5+7+2)

«Блюз» выиграли четвертый матч подряд. «Уайлд» после серии из семи побед потерпели второе поражение кряду.

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Калгари» 1:3

«Эдмонтон» проиграл «Калгари» со счетом 1:3. В составе победителей дубль сделал Элиас Линдхольм.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Линдхольм — 16 (Ткачак, Годро), 6:04 — 0:1. Нил — 4 (Расселл, Арчибальд), 13:28 — 1:1. Линдхольм — 17 (Андерссон, Ткачак), 27:07 — 1:2. Дюбе — 9 (Лучич, Андерссон), 52:08 — 1:3Вратари: Смит (57:52) — МаркстремШтраф: 4-8Броски: 31 (8+9+14) — 30 (7+15+8)

«Ойлерз» идут на втором месте в Северном дивизионе, а «Флеймз» — на пятом.