В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Амали Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Флориды занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. На данный момент на его счету имеется 62 балла, добытых в 46 играх «регулярки».

Апрель «Тампа-Бэй» встретила двумя победами. В одном из поединков она одержала верх как раз над «Коламбусом» (3:2), а в другом — хлопнула «Детройт» (2:1).

Но в паре других матчей «молний» ожидали потери. Подопечные Джона Купера влетели «Детройту» (1:5) и «Коламбусу» (2:4). В следующей же встрече с «Блю Джекетс» «Тампа» оказалась сильнее (6:4).

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Затем были игры с «Нэшвиллом», в которых «молнии» победили (3:0) и потеряли очки (2:7). С таким же сценарием прошли поединки с «Флоридой» (3:2 ОТ; 3:5) и «Каролиной» (3:2 ОТ; 1:4).

«Коламбус»

Команда из Огайо в текущем сезоне успела выйти на лед 48 раз. Но за все время она заработала только 39 очков, из-за чего опустилась на восьмое место в рейтинге Центрального дивизиона.

Последний раз «Коламбус» радовался победе 7 апреля. К слову, в тот игровой день «мундиры» на «Нэшнуайд Арене» одержали верх над «Тампой-Бэй» (4:2).

В семи следующих матчах «Блю Джекетс» только проигрывали. И началась эта серия для подопечных Джона Тортореллы с поражения от «Тампы» во второй стыковой встрече (4:6).

Далее на своем льду «Коламбус» дважды уступил «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ), после чего в Техасе «мундиры» крупно влетели «Далласу» (1:4; 1:5). В последних поединках «Блю Джекетс» слились «Флориде» (2:4; 1:5).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Коламбуса» — 4.46.

Команда Купера в последнее время непредсказуема в своих результатах. В 11 поединках в апреле «молнии» добыли 6 побед.

Да, с формой у ребят из Флориды не все в порядке, но в грядущей встрече они не упустят возможность заработать очки в противостоянии с кризисным «Коламбусом», который недавно погрузился на самое дно дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» за 1.65.