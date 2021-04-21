НХЛ. «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Нью-Джерси» забросили 13 шайб на двоих

«Баффало» — «Бостон» 0:2

«Бостон» выиграл пятый матч подряд, переиграв «Баффало» — 2:0. Заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд и Коннор Клифтон. Голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Вратари: Маршан — 24 (Пастрняк, Райлли), 8:06 — 0:1. Клифтон — 1 (Керали, Лазар), 23:03 — 0:2Вратари: Токарски (57:26 — 59:06, 59:20) — РаскШтраф: 8-12Броски: 32 (9+6+17) — 41 (9+18+14)

«Баффало» занимает последнее место в Восточном дивизионе. «Бостон» идет четвертым.

«Баффало» — «Бостон»

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 7:6

«Питтсбург» победил «Нью-Джерси» со счетом 7:6. Отметим, что по ходу встречи «пингвины» вели 6:0, но едва не упустили это преимущество.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 7:6 (4:0, 2:0, 1:6) Голы: Мэтисон — 5 (Сиси, Маккэн), 3:49 — 1:0. Раст — 19 (Кросби, Гюнтцель), 8:04 — 2:0. Дюмулин — 3 (Джерри), 8:49 — 3:0. Картер — 9 (Маккэн, Летанг), 17:56 — 4:0. Блюгерс — 6 (Родригес, Эштон-Риз), 21:12 — 5:0. Родригес — 7 (бол., Зукер, Марино), 35:18 — 6:0. Хишир — 4 (бол., Меркли, Батчер), 40:41 — 6:1. Шарангович — 11 (мен.), 45:14 — 6:2. Бастиан — 3 (Батчер, Вуд), 48:48 — 6:3. Кросби — 18 (Гюнтцель, Раст), 51:15 — 7:3. Хьюз — 10 (Шарангович, Куокканен), 52:52 — 7:4. Фут — 1 (Меркли, Сиверсон), 53:56 — 7:5. Юнссон — 4 (Вуд, Батчер), 59:19 — 7:6Вратари: Джерри — Уэджвуд (Делл, 20:00, 58:37 — 59:19, 59:34)Штраф: 8-4Броски: 32 (13+8+11) — 30 (5+14+11)

«Питтсбург» идет третьим в Восточном дивизионе. «Нью-Джерси» потерпел седьмое поражение подряд и занимает седьмую позицию в таблице.

«Питтсбург» — «Нью-Джерси»

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 6:1

«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» со счетом 6:1. Дубль в составе победителей сделал Джош Бейли. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 бросков из 26. Артемий Панарин закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Голы: Бэйли — 7 (Пажо, Бовилье), 17:42 — 1:0. Нельсон — 16 (Ледди, Палмиери), 21:38 — 2:0. Бовилье — 9 (бол., Добсон, Эберле), 25:45 — 3:0. Руни — 7 (Смит, Кравцов), 31:04 — 3:1. Пажо — 13 (Бовилье, Бэйли), 47:44 — 4:1. Бэйли — 8 (Бовилье, Грин), 50:16 — 5:1. Эберле — 15 (Зэйджак), 51:22 — 6:1Вратари: Варламов — ШестеркинШтраф: 4-6Броски: 28 (11+9+8) — 26 (8+9+9)

«Айлендерс» идут вторыми на Востоке, «Рейнджерс» — пятый.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 1:4

«Тампа» проиграла «Каролине» — 1:4. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Андрей Свечников («Харрикейнз») очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Голы: Нидеррайтер — 16 (Трочек, Нечас), 27:48 — 0:1. Стаал — 14 (Хэмилтон, Нидеррайтер), 28:13 — 0:2. Лоренц — 2 (Гики, Пакетт), 36:45 — 0:3. Пойнт — 20 (Палат, Макдона), 37:03 — 1:3. Мартинук — 3 (п.в., Ахо, Фаст), 59:57 — 1:4Вратари: Василевский (58:00 — 59:57) — НедельковичШтраф: 11-9Броски: 27 (11+7+9) — 36 (13+14+9)

«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе. «Тампа» занимает третье место.

«Тампа-Бэй» — «Каролина»

«Флорида» — «Коламбус» 5:1

«Флорида» разгромила «Коламбус» со счетом 5:1. Дубль в составе победителей сделал Сэм Беннетт. Россиянин Никита Гусев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: Барков — 19 (Гусев, Марчмент), 6:52 — 1:0. Беннетт — 6 (Дюклер, Юбердо), 7:06 — 2:0. Рословик — 10 (бол., Аткинсон, Бьоркстранд), 16:16 — 2:1. Беннетт — 7 (Юбердо, Дюклер), 27:04 — 3:1. Ломберг — 2 (Ватрано, Нутиваара), 35:42 — 4:1. Юбердо — 16 (Дюклер, Гудас), 36:38 — 5:1Вратари: Найт — КорписалоШтраф: 7-9Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+15+8)

«Пантерз» одержали третью победу подряд. «Блю Джэкетс» потерпели седьмое поражение кряду.

«Флорида» — «Коламбус»

«Даллас» — «Детройт» 5:2

«Даллас» добыл четвертую победу подряд, обыграв дома «Детройт» со счетом 5:2. Российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Детройт» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) Голы: Киро — 3 (Бенн), 2:55 — 1:0. Робертсон — 14 (Дикинсон, Хенли), 5:07 — 2:0. Павелски — 19 (Робертсон, Дикинсон), 14:17 — 3:0. Олексяк — 5 (Гурьянов), 23:36 — 4:0. Филппула — 5 (Врана), 24:51 — 4:1. Ларкин — 9 (Гронек, Ганье), 56:13 — 4:2. Комо — 4 (п.в., Кольяно), 59:07 — 5:2Вратари: Эттингер — Бернье (Грайсс, 23:36, 55:28 — 56:13, 57:51 — 59:07)Штраф: 11-11Броски: 24 (10+7+7) — 26 (12+7+7)

«Даллас» идет на пятом месте в Центральном дивизионе, «Детройт» — седьмой.

«Даллас» — «Детройт»

«Ванкувер» — «Торонто» 6:3

«Торонто» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Ванкуверу» со счетом 3:6. По дублю в составе победителей сделали Брэндон Саттер и Таннер Пирсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 6:3 (0:1, 2:1, 4:1) Голы: Таварес — 15 (Нюландер, Керфут), 16:55 — 0:1. Саттер — 7 (Бесер, Хэмоник), 25:33 — 1:1. Хьюз — 3 (Миллер), 30:08 — 2:1. Таварес — 16 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 37:14 — 2:2. Брукс — 2 (мен., Марнер, Холл), 43:10 — 2:3. Хегландер — 9 (Бесер, Хьюз), 46:43 — 3:3. Пирсон — 7 (бол., Миллер, Хьюз), 49:48 — 4:3. Пирсон — 8, 53:36 — 5:3. Саттер — 8 (мен., п.в., Шмидт), 59:24 — 6:3Вратари: Холтби — Риттих (55:36 — 59:24)Штраф: 4-4Броски: 29 (12+8+9) — 40 (13+19+8)

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Ванкувер» занимает шестую строчку.

«Ванкувер» — «Торонто»

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 4:1

«Лос-Анджелес» выиграл у «Анахайма» со счетом 4:1. Нападающий «уток» Александр Волков закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Грундстрем — 6 (Атанасиу, Лизотт), 5:26 — 1:0. Копитар — 10 (Даути, Браун), 28:31 — 2:0. Атанасиу — 10 (Мяяття, Лизотт), 30:48 — 3:0. Лизотт — 3 (Грундстрем, Атанасиу), 50:50 — 4:0. Фаулер — 4 (Ракелль, Комтуа), 54:36 — 4:1Вратари: Петерсен — СтоларзШтраф: 13-11Броски: 22 (6+6+10) — 25 (9+5+11)

«Лос-Анджелес» и «Анахайм» занимают два последних места в Западном дивизионе.