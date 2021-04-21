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    «Ванкувер» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Торонто»
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    «Ванкувер» — «Торонто». Матч 19 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Торонто». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Ванкувер» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Ванкувер»

    Коллектив из провинции Британская Колумбия, Канада, провел в «регулярке» только 38 матчей, в которых он накопил 37 очков. В таблице Северного дивизиона «Накс» занимают шестое место.

    Во второй половине марта «Ванкувер» стрельнул четырьмя победами кряду. Серия «Кэнакс» началась с удачной игры против «Эдмонтона» на своем льду (2:1).

    Затем подопечные Трэвиса Грина дважды хлопнули «Оттаву» (3:2 ОТ; 3:2 Б) и разобрались с «Монреалем» (3:2 ОТ). Прервалась же победная полоса поражением от «трехцветных» во второй стыковой игре (4:5 Б).

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    Перед уходом на самоизоляцию «Ванкувер» пару раз крупно уступил «Виннипегу» (0:4; 1:5). Вернувшись из карантина, «Накс» одержали верх над «Торонто» (3:2 ОТ).

    «Торонто»

    Команда из Онтарио, Канада, приняла участие в 45 поединках «регулярки», в которых она завоевала 61 балл. В рейтинге Северного дивизиона «кабаны» занимают первую позицию.

    Апрельские выступления «Торонто» начал с шести побед подряд. Сперва «листочки» дважды взяли верх над «Виннипегом» (3:1; 2:1 Б).

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    • Затем подопечные Шелдона Кифа разобрались с «Калгари» (4:2; 5:3), хлопнули «Монреаль» (3:2) и «Оттаву» (6:5). А в четырех следующих матчах «листочки» только теряли очки.

    В одном из поединков «Торонто» влетел «Монреалю» (2:4). Далее «Мэйпл Лифс» оказались слабее «Калгари» (2:3 ОТ), «Виннипега» (2:5) и «Ванкувера» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Ванкувера» оценивается в 4.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Торонто» — 1.59.

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    Предпоследний клуб Северного дивизиона в прошлой встрече оказал лидерам серьезное сопротивление, благодаря чему вырвал желаемый результат в дополнительное время. Теперь серия без побед «Торонто» дошла до четырех матчей.

    В грядущей игре «Ванкувер» с кадровыми потерями из восьми хоккеистов снова попытаются отнять у «листочков» очки, а те будут стремиться получить реванш, что может положительно повлиять на исход. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.59.

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