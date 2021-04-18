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    «Детройт» сможет снова удивить соперников из Чикаго?

    «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Чикаго»
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    Якуб Врана
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
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    «Детройт»

    Сыграв в 45 встречах регулярного сезона, коллектив из Мичигана сумел заработать всего 38 очков, из-за чего он занимает последнее место в зачете Центрального дивизиона.

    Недавно «Детройт» пережил привычную для себя серию без побед. Она составила три матча, в ходе которых «крылышки» уступили «Флориде» (1:4; 2:3 ОТ) и оказались слабее «Тампы» (1:2).

    Но во второй стыковой игре с «молниями» ребята Джеффа Блашилла поразили всех разгромной победой (5:1). После того подвига «Ред Уингз» пару раз влетели «Нэшвиллу» (2:3 Б; 1:7).

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    На данный момент это были последние поражения «Детройта». В трех предыдущих же встречах красно-белые разобрались с «Каролиной» (5:4 Б; 3:1) и раскатали «Чикаго» (4:1).

    «Чикаго»

    Коллектив из Иллинойса принял участие в 44 играх «регулярки», в которых насобирал 45 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на пятой позиции.

    Апрель «Чикаго» встретил двумя поражениями. Сперва у себя дома «дрозды» влетели «Каролине» (3:4), а позже их разгромил «Нэшвилл» на «Бриджстоун Арене» (0:3).

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    • Затем подопечные Джереми Коллитона провели два поединка с «Далласом» в «Юнайтед Центре». В противостоянии с гостями из Техаса «Би-хокс» по разу победили (4:2) и проиграли (1:5).

    В двух следующих матчах «Чикаго» разделался с «Коламбусом» (4:3; 4:3 ОТ), а в последней игре «Блэкхокс» крупно уступили «Детройту» (1:4).

    Прогноз

    Победа «Детройта» оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Чикаго» — 2.14.

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    После первой встречи «Чикаго» уже не является таким уж безоговорочным фаворитом. А команда Блашилла провела три поединка без поражений.

    На данный момент это самая длинная серия для клуба из Мичигана в текущем сезоне. Сейчас ничего не мешает «крыльям» продлить ее до четырех матчей, учитывая, что «Чикаго» далек от идеала. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 1.91.

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