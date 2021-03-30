В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет на «Болл Арене» 30 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 33 поединках регулярного чемпионата денверский клуб заработал 46 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на втором месте.

С 11 по 23 марта «Колорадо» завоевал 7 побед подряд. Шесть поединков в упомянутом отрезке прошли для «Эвс» в родных стенах. Сперва команда взяла верх над «Аризоной» (2:1 ОТ).

В следующих встречах подопечные Джареда Беднара обыграли «Лос-Анджелес» (2:0; 4:1), «Анахайм» (8:4), «Миннесоту» (5:1; 6:0) и «Аризону» (5:1).

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В другом матче с «койотами» ребята из Денвера уступили (4:5 Б). Два последних поединка «Эвс» провели против «Вегаса». В одной игре коллектив Беднара разнес «отбросов» (5:1), а в другой — сдался в овертайме (2:3 ОТ).

«Анахайм»

Калифорнийский клуб является слабейшим представителем Западного дивизиона. На последнем месте он находится с 28 баллами, добытыми в 36 играх «регулярки».

В десяти недавних встречах «Анахайм» семь раз остался без набранных очков. С 11 по 17 марта «кряквы» проиграли «Лос-Анджелесу» (1:5), «Сан-Хосе» (0:6; 1:3) и «Колорадо» (4:8).

В следующем матче ребята Далласа Экинса одержали верх над «Аризоной» (3:2 ОТ). Но после первой стыковой игры с «койотами» «утки» крупно влетели соперникам из Глендейла (1:5).

Позже «Анахайм» потерпел поражения от «Миннесоты» (1:2; 2:3). А в двух недавних встречах с «Сент-Луисом» «Дакс» оказались сильнее (4:1; 3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 1.60, ничья — в 5.00, а на победу «Анахайма» букмекеры дают коэффициент 5.20.

Денверская команда в «регулярке» смотрится солидно. Она является сильнейшей в дивизионе по игре в нападении и имеет вторую лучшую защиту.

Сейчас «Эвс» всего на 1 балл отстают от лидеров. С таким мощным коллективом буксующий «Анахайм» тягаться не сможет. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 1.63.