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    НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Анахайму», «Флорида» одолела «Даллас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 марта

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    «Сент-Луис» — «Анахайм»
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    «Сент-Луис» — «Анахайм»

    «Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3 ОТ

    «Сент-Луис» дома уступил в овертайме «Анахайму» со счетом 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). В составе «блюзменов» россиянин Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: О`Райлли — 12 (Тарасенко), 2:27 — 1:0. Тарасенко — 2 (бол., Крюг, Перрон), 15:59 — 2:0. Фаулер — 3 (Гетцлаф, Джонс), 28:24 — 2:1. Хенрик — 10 (Джонс), 42:13 — 2:2. Мэнсон — 1 (Столарз, Сильферберг), 61:42 — 2:3Вратари: Биннингтон — СтоларзШтраф: 2-6Броски: 40 (14+15+11+0) — 24 (10+6+7+1)

    «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.

    «Сент-Луис» — «Анахайм»

    «Бостон» — «Нью-Джерси» 0:1

    Благодаря шайбе Кайла Палмиери, проведенной на 17-минуте матча, «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Нью-Джерси» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Палмиери — 7 (Смит, Братт), 16:37 — 0:1Вратари: Галак (58:22 — 58:50, 59:01) — БлэквудШтраф: 8-8Броски: 40 (9+14+17) — 29 (12+12+5)

    «Нью-Джерси» с 30 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 39 очками — на четвертой строчке.

    «Бостон» — «Нью-Джерси»

    «Даллас» — «Флорида» 1:4

    «Флорида» на выезде обыграла «Даллас» со счетом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Дублем в составе гостей отметился Джонатан Юбердо. Форвард «Старз» Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Флорида» — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Робертсон — 6 (бол., Хинтц, Клингберг), 4:32 — 1:0. Юбердо — 12, 5:03 — 1:1. Дюклер — 4 (буллит), 6:26 — 1:2. Юбердо — 13 (бол., Яндл, Экблад), 13:37 — 1:3. Типпетт — 5 (п.в., Юбердо), 58:55 — 1:4Вратари: Эттингер (57:07 — 58:55) — ДриджерШтраф: 15-13Броски: 34 (7+14+13) — 23 (14+4+5)

    «Флорида» с 48 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 31 очком — на седьмой строчке.

    «Даллас» — «Флорида»

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 2:3

    «Нэшвилл» одолел «Чикаго» — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). В составе победителей отличились Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Роман Йози. За «Блэкхокс» дубль сделал Алекс Дебринкэт.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
    Голы: Арвидссон — 5, 4:43 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Экхольм, Канин), 18:30 — 0:2. Дебринкэт — 17 (Кейн, Зутер), 47:35 — 1:2. Дебринкэт — 18 (Зутер), 49:25 — 2:2. Йоси — 3 (Толванен, Арвидссон), 53:27 — 2:3Вратари: Суббан (58:41) — РиннеШтраф: 4-8Броски: 29 (8+11+10) — 31 (8+12+11)

    «Нэшвилл» и «Чикаго» имеют по 37 очков и занимают четвертое и пятое места в Центральном дивизионе.

    «Чикаго» — «Нэшвилл»
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