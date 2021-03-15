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    «Кейнс» продлят победную серию?

    «Детройт» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 15 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 15 марта. Начало встречи — в 00:00 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Детройт»

    Коллектив из Детройта имеет на счету 20 очков, которые были заработаны в 28 матчах «регулярки». В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает последнее место.

    В конце февраля «Детройт» сумел добыть две победы подряд. В этих встречах «крылья» прибили «Нэшвилл» (5:2) и «Чикаго» (5:3). А вот весна началась с четырех кряду поражений.

    Сперва команда Джеффа Блашилла была раздавлена «Чикаго» (2:7). В паре следующих матчей «Ред Уингз» крупно уступили «Коламбусу» (1:4) и «Каролине» (2:5).

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    А еще одну потерю очков «Детройт» пережил в дуэли с «Тампой-Бэй» 10 марта (3:4 ОТ). В недавнем поединке «крылышки» приструнили «Тампу» (6:4).

    «Каролина»

    Команда из Роли провела в регулярном чемпионате 26 поединков, заработав за все время 39 очков. Благодаря этому она лидирует в Центральном дивизионе.

    Последний раз «Каролина» уступала кому-либо еще 26 февраля. Это была гостевая встреча с «Тампой-Бэй» (1:3). В семи следующих матчах «Кейнс» только побеждали.

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    • Сперва «ураганы» в двух поединках разобрались с «Флоридой» (4:3 Б; 3:2 ОТ). А в следующей игре коллектив Рода Бриндамора катнул «Нэшвилл» (4:2).

    Затем «Кейнс» взяли верх над «Детройтом» (5:2) и в очередной раз победили «Флориду» (4:2). В последних матчах «Каролина» обыграла «Нэшвилл» (3:2 ОТ; 5:1).

    Прогноз

    Победа «Детройта» в грядущей встрече оценивается в 3.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Каролины» — 1.79.

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    В двух очных поединках из трех в нынешнем сезоне «ураганы» победили. Кроме того, в этих матчах «Кейнс» оформляли себе преимущество в 3 шайбы.

    Сейчас коллектив Бриндамора имеет серию без поражений из семи встреч, и прерывать ее лидеры дивизиона не собираются. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.79.

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