НХЛ. Хет-трик Капризова, два очка Тарасенко и ассист Зайцева

«Сент-Луис» — «Вегас» 4:5 ОТ

«Сент-Луис» на своем льду в овертайме проиграл «Вегасу» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1). Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Голы: Стоун — 7 (Стивенсон, Пачиоретти), 14:48 — 0:1. Маршессо — 8 (Смит), 15:29 — 0:2. О`Райлли — 9 (Фолк, Сэнфорд), 25:14 — 1:2. Носек — 2 (Коглан, Руа), 30:12 — 1:3. Тарасенко — 1 (Блэй, Бортуццо), 33:36 — 2:3. Сэнфорд — 8 (бол., Хоффман, Кайру), 44:53 — 3:3. Перрон — 11 (бол., Шенн, Тарасенко), 50:40 — 4:3. Мартинес — 2 (Теодор, Руа), 51:27 — 4:4. Смит — 6 (бол., Маршессо, Мартинес), 62:38 — 4:5Вратари: Биннингтон — ФлериШтраф: 8-6Броски: 23 (8+7+8+0) — 40 (11+12+12+5)

«Сент-Луис» с 33 очками идет третьим на Западе, «Вегас» с 35 баллами возглавляет этот дивизион.

«Сент-Луис» — «Вегас»

«Миннесота» — «Аризона» 4:0

«Миннесота» дома разгромила «Аризону» со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0). В составе победителей хет-трик сделал Кирилл Капризов, еще один гол забил Юнас Бродин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) Голы: Капризов — 8 (Зуккарелло, Сперджен), 45:47 — 1:0. Капризов — 9 (Бьюгстад, Дамба), 48:10 — 2:0. Бродин — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:01 — 3:0. Капризов — 10 (Зуккарелло, Соуси), 59:11 — 4:0Вратари: Тэлбот — Хилл (57:11 — 59:01)Штраф: 8-8Броски: 32 (8+14+10) — 25 (9+7+9)

«Миннесота» занимает второе место в Западном дивизионе. «Аризона» располагается на шестой строчке.

«Миннесота» — «Аризона»

«Эдмонтон» — «Оттава» 6:2

«Элмонтон» крупно обыграл «Оттаву» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0). В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид. Теперь на счету канадца 51 (17+34) очко в 29 играх текущего сезона. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) Голы: Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Ямамото), 0:10 — 1:0. Шабо — 4 (Зайцев, Уотсон), 3:06 — 1:1. Бэрри — 4 (Макдэвид), 13:45 — 2:1. Ткачак — 10 (бол., Штютцле, Батерсон), 29:19 — 2:2. Нерс — 8 (Русселль), 33:55 — 3:2. Драйзайтль — 15 (бол., Макдэвид, Бэрри), 38:50 — 4:2. Эннис — 3 (Нюджент-Хопкинс), 45:05 — 5:2. Хаас — 2 (Эннис, Ларссон), 55:48 — 6:2Вратари: Смит — ДаккордШтраф: 4-8Броски: 37 (12+18+7) — 25 (10+8+7)

«Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, «Оттава» идет там последней.

«Эдмонтон» — «Оттава»

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 2:0

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен и Нэйтан Маккиннон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Рантанен — 13 (Грэйвс, Тэйвз), 29:18 — 1:0. Маккиннон — 6 (п.в., Рантанен), 58:37 — 2:0Вратари: Грубауэр — Петерсен (58:25 — 58:37)Штраф: 11-9Броски: 46 (17+16+13) — 18 (7+6+5)

«Колорадо» разместился на четвертом месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» находится на строку ниже.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 0:6

«Сан-Хосе» на выезде разгромил «Анахайм» со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Забитыми шайбами отметились Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Эрик Карлссон, Тимо Майер, Кевин Лабанк (плюс 2 ассиста) и Фредрик Хендемарк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) Вратари: Гибсон (Миллер, 49:16) — ДубникШтраф: 9-7Броски: 34 (11+16+7) — 27 (5+11+11)

«Сан-Хосе» с 23 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 22 очками — на восьмой строчке.