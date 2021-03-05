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    Сколько голов подарит второй матч в Ярославле?

    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Йокерит»
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    Во втором матче 1/4 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В стартовой игре серии команды смотрелись одинаково. Хозяев выручила единственная шайба Максима Осипова в третьем периоде. Ярославцы одержали минимальную победу (1:0).

    В этой встрече «Локомотив» пробил в створ ворот 26 раз, и только 3.85% моментов конвертировались в одну шайбу. Заблокировали «железнодорожники» 26 ударов финнов, а 29 выстрелов хозяева отразили.

    Регулярный чемпионат команда Андрея Скабелки завершила на четвертой строчке в Западной конференции. Сыграв в 60 поединках, она получила 83 балла.

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    Пять заключительных встреч «Локомотив» провел дома. В Ярославле «железнодорожники» хлопнули «Динамо» Рига (5:1), СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1). Затем они уступили ЦСКА (2:3 Б) и раскатали «Салават Юлаев» (4:1).

    «Йокерит»

    Финская команда в первой встрече пропустила гол в третьем периоде и не смогла отыграться. Из-за единственной шайбы гости из города Хельсинки уступили в матче (0:1) и проигрывают в серии.

    «Йокерит» нанес 29 бросков в створ. Это на 3 больше, чем у «Локо». Отразить «шуты» смогли 96.15% опасностей, однако подобной активности оказалось мало.

    Нынешнюю «регулярку» «джокеры» провели неплохо и заняли место в топ-5 Западной конференции. В 60 встречах «шуты» заполучили 73 очка.

    Три заключительных матча «Йокерит» выиграл на «Хартвалл Арене». В упомянутых поединках финский клуб одержал верх над «Витязем» (5:1; 3:2) и «Амуром» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Локомотива» во второй плей-офф игре оценивается в 1.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Йокерита» — 3.78.

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    До первой встречи в рамках 1/4 финала «Запада» семь матчей между этими командами получились результативными. В них было забито 5+ голов.

    Их недавний поединок вышел скромным по зрелищности, но чаще подобных исход считается исключением. Следующий раз забивные команды проведут открытый матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.69.

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