Во втором матче 1/4 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В стартовой игре серии команды смотрелись одинаково. Хозяев выручила единственная шайба Максима Осипова в третьем периоде. Ярославцы одержали минимальную победу (1:0).

В этой встрече «Локомотив» пробил в створ ворот 26 раз, и только 3.85% моментов конвертировались в одну шайбу. Заблокировали «железнодорожники» 26 ударов финнов, а 29 выстрелов хозяева отразили.

Регулярный чемпионат команда Андрея Скабелки завершила на четвертой строчке в Западной конференции. Сыграв в 60 поединках, она получила 83 балла.

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Пять заключительных встреч «Локомотив» провел дома. В Ярославле «железнодорожники» хлопнули «Динамо» Рига (5:1), СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1). Затем они уступили ЦСКА (2:3 Б) и раскатали «Салават Юлаев» (4:1).

«Йокерит»

Финская команда в первой встрече пропустила гол в третьем периоде и не смогла отыграться. Из-за единственной шайбы гости из города Хельсинки уступили в матче (0:1) и проигрывают в серии.

«Йокерит» нанес 29 бросков в створ. Это на 3 больше, чем у «Локо». Отразить «шуты» смогли 96.15% опасностей, однако подобной активности оказалось мало.

Нынешнюю «регулярку» «джокеры» провели неплохо и заняли место в топ-5 Западной конференции. В 60 встречах «шуты» заполучили 73 очка.

Три заключительных матча «Йокерит» выиграл на «Хартвалл Арене». В упомянутых поединках финский клуб одержал верх над «Витязем» (5:1; 3:2) и «Амуром» (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Локомотива» во второй плей-офф игре оценивается в 1.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Йокерита» — 3.78.

До первой встречи в рамках 1/4 финала «Запада» семь матчей между этими командами получились результативными. В них было забито 5+ голов.

Их недавний поединок вышел скромным по зрелищности, но чаще подобных исход считается исключением. Следующий раз забивные команды проведут открытый матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.69.