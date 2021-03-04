Во втором матче серии 1/4 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Металлург» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Первый поединок между «Магниткой» и «Барысом» неожиданно получился сверхрезультативным. Хозяева в Магнитогорске горели в первом периоде со счетом — 1:3.

Но затем команда Ильи Воробьева собралась и настреляла казахстанцам 6 шайб, а сам матч закончился победой «Металлурга» Мг (7:4).

В этой встрече «сталевары» продемонстрировали высокий процент реализации (21.21%), благодаря чему и затащили игру, учитывая, что «Барыс» бил по воротам чаще (33:40 по броскам в створ).

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Регулярный сезон коллектив из Магнитогорска закончил на третьем месте в таблице Восточного дивизиона. В 60 поединках ему удалось набрать 81 очко.

«Барыс»

Для казахстанской команды первая встреча в серии получилась провальной. «Снежные барсы» начали игру с камбэка после пропущенной шайбы на 37-й секунде.

Отгрузив «Магнитке» 3 гола, «Барыс» ужасно начал играть в защите и получил еще 6 шайб, когда сам сумел ответить еще одним результативным действием. В итоге первая игра сдана — 4:7.

За час поединка команда Юрия Михайлиса нашла моменты для 40 бросков в створ, но реализации в 10% оказалось недостаточно. Защита казахстанского клуба отразила 78.79% угроз со стороны «Магнитки».

В регулярном чемпионате команда из Нур-Султана оказалась шестой в зачете Восточной конференции. В 60 играх «Барыс» заработал 69 баллов.

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг во второй игре серии букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.24, а на победу «Барыса» — 3.84.

После провального матча «Барыс» полетит отыгрываться. Но «Магнитка» в первой встрече доказала свои серьезные намерения касательно плей-офф.

Противостояние этих команд задало атакующий тон, поэтому от второго поединка можно ожидать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.63.