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    Сколько шайб ждать от «Магнитки» во второй плей-офф встрече?

    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Барыс»
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    Андрей Мозякин
    Во втором матче серии 1/4 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Металлург» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Первый поединок между «Магниткой» и «Барысом» неожиданно получился сверхрезультативным. Хозяева в Магнитогорске горели в первом периоде со счетом — 1:3.

    Но затем команда Ильи Воробьева собралась и настреляла казахстанцам 6 шайб, а сам матч закончился победой «Металлурга» Мг (7:4).

    В этой встрече «сталевары» продемонстрировали высокий процент реализации (21.21%), благодаря чему и затащили игру, учитывая, что «Барыс» бил по воротам чаще (33:40 по броскам в створ).

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    Регулярный сезон коллектив из Магнитогорска закончил на третьем месте в таблице Восточного дивизиона. В 60 поединках ему удалось набрать 81 очко.

    «Барыс»

    Для казахстанской команды первая встреча в серии получилась провальной. «Снежные барсы» начали игру с камбэка после пропущенной шайбы на 37-й секунде.

    Отгрузив «Магнитке» 3 гола, «Барыс» ужасно начал играть в защите и получил еще 6 шайб, когда сам сумел ответить еще одним результативным действием. В итоге первая игра сдана — 4:7.

    За час поединка команда Юрия Михайлиса нашла моменты для 40 бросков в створ, но реализации в 10% оказалось недостаточно. Защита казахстанского клуба отразила 78.79% угроз со стороны «Магнитки».

    В регулярном чемпионате команда из Нур-Султана оказалась шестой в зачете Восточной конференции. В 60 играх «Барыс» заработал 69 баллов.

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг во второй игре серии букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.24, а на победу «Барыса» — 3.84.

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    После провального матча «Барыс» полетит отыгрываться. Но «Магнитка» в первой встрече доказала свои серьезные намерения касательно плей-офф.

    Противостояние этих команд задало атакующий тон, поэтому от второго поединка можно ожидать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.63.

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    Прогноз и ставка на матч «Металлург» Мг — «Барыс» 04.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
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