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    В Лас-Вегасе хозяева наберут очки?

    «Вегас» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Колорадо»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • Ставка!
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    «Вегас»

    После 13 сыгранных матчей команда из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, имеет в своем резерве 21 балл. В зачете Западного дивизиона она является лидером.

    Впервые в текущем сезоне «Вегас» в родных стенах потерял очки 27 января. Тогда в дуэли с «Сент-Луисом» «отбросы» оказались слабее в серии буллитов (4:4, 1:2).

    После той встречи с «нотами» коллектив Питера Дебура выдал отрезок из трех побед, в ходе которого он обыграл «Лос-Анджелес» (5:2; 4:3) и «Анахайм» (5:4).

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    Еще в одном поединке против «уток» «Вегас» был слабее (0:1). А в двух последних матчах «отбросы» взяли верх над «Сан-Хосе» (3:1) и «Колорадо» (1:0).

    «Колорадо»

    Хоккейный клуб из Денвера, штат Колорадо, провел в «регулярке» 12 матчей, в ходе которых он заработал 15 очков. В Западном дивизионе команда занимает третье место.

    Самый большой победный отрезок, который «Колорадо» провел в текущем сезоне, состоит из трех поединков. А прошел он с 27 по 31 января.

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    • Сперва «Эвс» дважды разгромили «Сан-Хосе» (7:3; 3:0), после чего коллектив Джареда Беднара снес «Миннесоту» (5:1). А вот в следующем матче против «дикарей» ребята из Денвера уступили в овертайме (3:4).

    В начале февраля «Колорадо» провел еще одну встречу с «Миннесотой» и добыл победу (2:1). А 15 числа «Эвс» минимально проиграли «Вегасу» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.52, а на победу «Колорадо» — 2.54.

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    Обе команды выглядят сейчас солидно. В большей части своих матчей они выигрывают, благодаря чему и борются за высокие места в дивизионе.

    Однако на своем льду именно коллектив Дебура будет фаворитом, учитывая, что «Колорадо» в трех февральских гостевых поединках уступил дважды. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1.61.

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