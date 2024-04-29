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    «Фатих Карагюмрюк» прервет серию фиаско в играх с «Антальяспором»?

    «Фатих Карагюмрюк» — «Антальяспор». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Антальяспор»
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    «Фатих Карагюмрюк»
    29 апреля в 34-м туре турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле сразится с «Антальяспором». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Апреля 2024 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 20:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице стамбульский коллектив идет в зоне вылета, на 17 месте. У него на счету 33 очка и отставание от безопасной строки в один пункт.

    «Фатих Карагюмрюк» выиграл восемь встреч из 33 проведенных, девять игр свел вничью и 16 раз уступал, разница мячей составляет 37:42.

    Последние матчи: «Красно-черные» в своей последней сыгранной встрече проиграли на выезде «Трабзонспору» 2:3 в первом полуфинальном поединке Кубка Турции. А в минувшем поединке чемпионата они в гостях одолели аутсайдера «Истанбулспор» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» в рамках Суперлиги смог выиграть всего лишь один поединок из восьми предыдущих. Также за это время команда расписала три мировые и потерпела четыре поражения. Однако за весь этот период коллектив не смог забить только в двух случаях.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Клуб из города Анталья с 45 набранными очками находится на восьмой позиции и на четыре пункта отстает от пятой еврокубковой строки.

    «Антальяспор» за всю дистанцию отпраздновала 11 викторий, 12 встреч свела вничью и потерпела десять поражений, разница мячей — 38:38.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «красно-белые» на своей территории сумели переиграть «Хатайспор» со счетом 2:1, а перед этим они в гостевой поединке были разгромлены «Ризеспором» со счетом 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Антальяспор» за последние шесть матчей чемпионата смогла победить в половине случаев. Два раза за этот период она еще проиграла и расписала одну мировую. Не смогла команда забить за данный отрезок только дважды и оба раза в проигрышных играх.

    Статистика для ставок

    • «Фатих Карагюмрюк» дома проиграл лишь один поединок из семи предыдущих при трех выигрышах

    • «Антальяспор» в гостях проиграла четыре из пяти предыдущих игр

    • «Антальяспор» выиграл у «Фатих Карагюмрюк» в четырех минувших очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фатих Карагюмрюк» — 2.20, победа «Антальяспор» — 3.37, ничья — 3.64.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Фатих Карагюмрюк» наконец-то прервет неудачную серию против «Антальяспор» и победит на этот раз, ведь в последнем отрезке «красно-белые» уж очень плохо играют в гостях.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фатих Карагюмрюк» за 2.20.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в данном противостоянии буде верховой исход, так как зачастую в очных противостояниях эти клубы выдают очень результативные поединки.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.48.

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    Ставка и прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Антальяспор» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. «Фатих Карагюмрюк» прервет серию фиаско в играх с «Антальяспором»?
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