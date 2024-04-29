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    Шелтон возьмет реванш у Бублика?

    Бублик — Шелтон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Бублик — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бублик

    Александр начал турнир с волевой победы над Роберто Карбальесом-Баэной — 1:6, 6:2, 6:2.

    После ужасного первого сета Бублик все-таки взялся за дело и спокойно переиграл испанского грунтовика.

    Но пока все равно не очень понятно, с каким настроем представитель Казахстана приехал в Мадрид. Всегда надо учитывать, как сильно он не любит играть на этом покрытии.

    К слову, для Бублика это был всего лишь второй матч на грунте в этом году. В начале апреля он почти без сопротивления проиграл хорвату Борне Чоричу (1:6, 1:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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    В прошлом году Бублик выиграл больше одного матча на глине только на «тысячнике» в Риме.

    Шелтон

    Бен тем временем в первом матче разгромил чеха Томаша Махача — 6:0, 6:2.

    Эта победа стала еще одним подтверждением, что у американца есть все для того, чтобы в какой-то момент закрепиться в элитной компании.

    Шелтон уже не первый раз демонстрирует, что хочет выигрывать на всех покрытиях, в том числе и на грунте.

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    В начале месяца 21-летний Шелтон стал победителем турнира в Хьюстоне. В финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо, а в полуфинале — Томаса Этчеверри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.40, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: в прошлом сезоне Бублик обыграл американца на грунте в Риме. Но надо не забывать, что до 2023-го Бен вообще не играл на этом покрытии.

    Ну а сейчас Шелтон вполне способен взять реванш у главного балагура мужского тура.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Бублик — Шелтон с коэффициентом 1.92. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон возьмет реванш у Бублика?
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