Бублик
Александр начал турнир с волевой победы над Роберто Карбальесом-Баэной — 1:6, 6:2, 6:2.
После ужасного первого сета Бублик все-таки взялся за дело и спокойно переиграл испанского грунтовика.
Но пока все равно не очень понятно, с каким настроем представитель Казахстана приехал в Мадрид. Всегда надо учитывать, как сильно он не любит играть на этом покрытии.
К слову, для Бублика это был всего лишь второй матч на грунте в этом году. В начале апреля он почти без сопротивления проиграл хорвату Борне Чоричу (1:6, 1:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В прошлом году Бублик выиграл больше одного матча на глине только на «тысячнике» в Риме.
Шелтон
Бен тем временем в первом матче разгромил чеха Томаша Махача — 6:0, 6:2.
Эта победа стала еще одним подтверждением, что у американца есть все для того, чтобы в какой-то момент закрепиться в элитной компании.
Шелтон уже не первый раз демонстрирует, что хочет выигрывать на всех покрытиях, в том числе и на грунте.
В начале месяца 21-летний Шелтон стал победителем турнира в Хьюстоне. В финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо, а в полуфинале — Томаса Этчеверри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.40, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: в прошлом сезоне Бублик обыграл американца на грунте в Риме. Но надо не забывать, что до 2023-го Бен вообще не играл на этом покрытии.
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Ну а сейчас Шелтон вполне способен взять реванш у главного балагура мужского тура.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 1.92.