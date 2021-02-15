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    НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вашингтон», «Вегас» одолел «Колорадо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля

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    «Питтсбург»

    «Питтсбург» — «Вашингтон» 6:3

    «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон» со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). В составе победителей дубль сделал Брайан Раст, по разу отличились Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби. У проигравших голы забили Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бэкстрем. Александр Овечкин отдал голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Кузнецов — 2 (бол., Шульц, Эллер), 5:18 — 0:1. Раст — 4 (Мэтсон, Кросби), 10:29 — 1:1. Танев — 4 (Сиси, Руведел), 11:01 — 2:1. Врана — 4, 23:26 — 2:2. Раст — 5 (бол., Летанг, Гюнтцель), 26:44 — 3:2. Гюнтцель — 5 (Раст, Сиси), 30:44 — 4:2. Бэкстрем — 7 (Овечкин, Карлсон), 37:49 — 4:3. Астон-Ризе — 2 (п.в., Летанг, Джерри), 58:57 — 5:3. Кросби — 5 (п.в.), 59:11 — 6:3Вратари: Джерри — Ванечек (58:40 — 58:57, 59:00 — 59:11)Штраф: 8-4Броски: 38 (10+11+17) — 31 (9+14+8)

    «Питтсбург» и «Вашингтон» имеют по 15 очков и занимают пятое и четвертое места в Восточном дивизионе.

    «Питтсбург» — «Вашингтон»

    «Вегас» — «Колорадо» 1:0

    «Вегас» благодаря шайбе Макса Пачиоретти обыграл на своем льду «Колорадо» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Колорадо» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Пачиоретти — 7 (Уайтклауд), 21:38 — 1:0Вратари: Флери — Грубауэр (58:27)Штраф: 2-6Броски: 24 (9+9+6) — 30 (9+11+10)

    «Вегас» с 21 очком занимает первое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 15 очками — на третьей строчке.

    «Вегас» — «Колорадо»
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