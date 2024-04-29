«Полесье»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Полесье» находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Полесье» на 6 очков отстает от 4 места. Да и весной житомиряне явно слабее себя осеннего образца.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Полесье» по всем статьям уступило киевскому «Динамо» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Полесье» добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Зато до последней неудачи «Полесье» переиграло «Колос» (1:0). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 31 гол в 25 поединках.
Не сыграют: Бени Макуана, Филипп Будковский — травмированы. Василий Кравец — дисквалифицирован.
Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Да и при Сергее Шищенко житомиряне начали прибавлять.
Матчи против «Ворсклы» для команды исторически складываются сложно. Из двух очных поединков «Полесье» выиграл и проиграл по разу.
Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в еврокубки еще есть, да и оппонент не столь стабилен.
«Ворскла»
Турнирное положение: Полтавчане нынче засиделись в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
Команда имеет крайнем ненадежные тылы, пропустив 37 мячей в 25 матчах. Да и атака явно не блещет: всего 23 гола.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла взять даже пункт. «Ворскла» уступила «Колосу» (0:2).
В пяти последних матчах «Ворскла» победила всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ворскла» нестабильна. Да и турнирная мотивация почти отсутствует.
В кадровом плане у команды полная идиллия. Вот только не забивают подопечные Сергея Долганского уже 2 матча кряду.
В полуфинале Кубка Украины «Ворскла» переиграла «Полесье». Единственный мяч на счету Сергея Мякушко.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ворскла» имеет весьма качественный подбор игроков.
Статистика для ставок
- «Ворскла» не забивает уже 2 матча кряду
- «Ворскла» в среднем забивает меньше гола за матч
- В матче первого круга «Полесье» победило со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.61.
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 1.95Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.15Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08