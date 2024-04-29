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    В Житомире будут забивать

    «Полесье» — «Ворскла». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, УПЛ, 29 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Ворскла
    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Ворскла»
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    Сергей Шищенко
    29 апреля в 26-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Полесье» и «Ворскла». Начало игры — в 18:00 мск. «Полесье» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Апреля 2024 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 18:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Полесье»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Полесье» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Полесье» на 6 очков отстает от 4 места. Да и весной житомиряне явно слабее себя осеннего образца.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Полесье» по всем статьям уступило киевскому «Динамо» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Полесье» добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Зато до последней неудачи «Полесье» переиграло «Колос» (1:0). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 31 гол в 25 поединках.

    Не сыграют: Бени Макуана, Филипп Будковский — травмированы. Василий Кравец — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Да и при Сергее Шищенко житомиряне начали прибавлять.

    Матчи против «Ворсклы» для команды исторически складываются сложно. Из двух очных поединков «Полесье» выиграл и проиграл по разу.

    Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в еврокубки еще есть, да и оппонент не столь стабилен.

    «Ворскла»

    Турнирное положение: Полтавчане нынче засиделись в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет крайнем ненадежные тылы, пропустив 37 мячей в 25 матчах. Да и атака явно не блещет: всего 23 гола.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла взять даже пункт. «Ворскла» уступила «Колосу» (0:2).

    В пяти последних матчах «Ворскла» победила всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ворскла» нестабильна. Да и турнирная мотивация почти отсутствует.

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    В кадровом плане у команды полная идиллия. Вот только не забивают подопечные Сергея Долганского уже 2 матча кряду.

    В полуфинале Кубка Украины «Ворскла» переиграла «Полесье». Единственный мяч на счету Сергея Мякушко.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ворскла» имеет весьма качественный подбор игроков.

    Статистика для ставок

    • «Ворскла» не забивает уже 2 матча кряду

    • «Ворскла» в среднем забивает меньше гола за матч

    • В матче первого круга «Полесье» победило со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.61.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Ворскла» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. В Житомире будут забивать
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