29 апреля в 26-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Полесье» и «Ворскла». Начало игры — в 18:00 мск. «Полесье» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Полесье»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается неровно. На текущий момент «Полесье» находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Полесье» на 6 очков отстает от 4 места. Да и весной житомиряне явно слабее себя осеннего образца.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Полесье» по всем статьям уступило киевскому «Динамо» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Полесье» добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Зато до последней неудачи «Полесье» переиграло «Колос» (1:0). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 31 гол в 25 поединках.

Не сыграют: Бени Макуана, Филипп Будковский — травмированы. Василий Кравец — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Да и при Сергее Шищенко житомиряне начали прибавлять.

Матчи против «Ворсклы» для команды исторически складываются сложно. Из двух очных поединков «Полесье» выиграл и проиграл по разу.

Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в еврокубки еще есть, да и оппонент не столь стабилен.

«Ворскла»

Турнирное положение: Полтавчане нынче засиделись в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

Команда имеет крайнем ненадежные тылы, пропустив 37 мячей в 25 матчах. Да и атака явно не блещет: всего 23 гола.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла взять даже пункт. «Ворскла» уступила «Колосу» (0:2).

В пяти последних матчах «Ворскла» победила всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ворскла» нестабильна. Да и турнирная мотивация почти отсутствует.

В кадровом плане у команды полная идиллия. Вот только не забивают подопечные Сергея Долганского уже 2 матча кряду.

В полуфинале Кубка Украины «Ворскла» переиграла «Полесье». Единственный мяч на счету Сергея Мякушко.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ворскла» имеет весьма качественный подбор игроков.

Статистика для ставок

«Ворскла» не забивает уже 2 матча кряду

«Ворскла» в среднем забивает меньше гола за матч

В матче первого круга «Полесье» победило со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.61.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08