В матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 16 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкая команда еще не гарантировала себе место в плей-офф. На данный момент она имеет 62 балла в копилке и занимает шестую позицию в зачете «Запада».

В двух матчах из трех финальных в январе «Северсталь» проиграла «Динамо» Минск (1:2) и СКА (1:4), после чего «стальным удалось» добыть три победы кряду.

В Латвии коллектив Андрея Разина хлопнул «Динамо» Рига (3:2), а затем на своем льду череповецкий клуб обыграл «Локомотив» (4:2) и «Спартак» (5:2).

Все прогнозы на КХЛ

Трехматчевый отрезок из побед был прерван московским «Динамо» 7 февраля (2:5). А после этого «Северсталь» хлопнула «Йокерит» в дополнительное время (2:1).

«Локомотив»

В отличие от «Северстали», ярославский клуб уже знает, что сыграет в плей-офф КХЛ. В 54 матчах «регулярки» он набрал 72 балла и занял четвертое место в Западной конференции.

В 20-х числах прошлого месяца «Локомотив» успел провести четыре встречи. В каждом поединке «железнодорожники» победили. Сперва команда обыграла «Ак Барс» по буллитам (3:3, 2:1).

Затем подопечные Андрея Скабелки разгромили «Сочи» (5:1), «Куньлунь» (3:2) и «Авангард» в дополнительное время (3:2). В следующем же поединке против «ястребов» «Локо» оказался слабее (2:4).

В первой игре февраля «Локомотив» в Череповце не справился с «Северсталью» (2:4), а в недавнем матче он уступил СКА в овертайме (2:3).

Прогноз

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.12.

Когда пришло время решать турнирную судьбу, «Северсталь» зашевелилась и начала чаще побеждать, добывая важнейшие очки. А вот ярославский клуб позволил себе транжирить баллы.

Но после отдыха коллектив Скабелки войдет в финальный отрезок «регулярки» с новыми силами и возьмет реванш за недавнее поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче за 1.67.