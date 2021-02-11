В матче Кубка Beijer Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Прошлый розыгрыш Кубка Beijer россияне откровенно провалили. Тогда они набрали всего 1 балл и финишировали последними в турнирной таблице.

В двух встречах «красная машина» потерпела поражения от Финляндии (0:3) и Швеции (2:5), после чего Россия уступила и сборной Чехии в серии буллитов (3:3, 0:3).

Затем был Кубок Карьяла, который Россия выиграла, набрав 8 баллов. Тогда команда хлопнула финнов (6:2), шведов по буллитам (1:1, 2:1) и чехов (3:0).

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Еще одну победу коллектив Игоря Ларионова добыл в Кубке Первого канала. В трех встречах россияне взяли верх над Швецией по буллитам (3:3, 2:1), а также над Чехией (4:1) и Финляндией (5:1) в основное время.

Финляндия

Минувший розыгрыш Кубка Beijer финская сборная закончила на третьем месте в турнирной таблице, одержав 3 зачетных балла в четырех поединках.

Единственную победу Финляндия добыла как раз в игре с Россией (3:0). После этого «львы» потерпели поражения от Чехии (1:3) и Швеции (1:5).

На третьей позиции Финляндия завершила и Кубок Карьяла. В осеннем Евротуре команда проиграла России (2:6) и Чехии (0:2). Далее была победа над шведами (3:2).

В декабрьском созыве финны снова были третьими. Подопечные Юкки Ялонена взяли верх над чехами (4:3), но уступили шведам (1:4) и россиянам (1:5).

Прогноз

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.14, а на победу Финляндии — 2.67.

Осенью и зимой российская сборная выглядела здорово. Одержав две победы в Кубках, «красная машина» выиграла шесть поединков кряду.

В пяти матчах команда забивала 3+ гола. Трешку она сможет положить и финнам в грядущей встрече. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 2.5 с коэффициентом 1.94.