В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Арене Рига» 7 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Рига — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Латвийская команда по-прежнему никуда не сдвинулась с последнего места в Западной конференции. На ее счету имеется всего 25 баллов, добытых в 52 играх.

Последний раз «Динамо» Рига радовало болельщиков редкой победой 19 января. Тогда латвийцы неожиданно на «Татнефть-Арене» хлопнули «Ак Барс» в овертайме (5:4).

А в недавних шести матчах динамовцы проиграли. Команда Петериса Скудры в основное время уступила «Металлургу» Мг (3:5), «Динамо» Москва (2:5), «Авангарду» (1:2) и «Северстали» (2:3).

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Затем «Динамо» Рига потерпело поражение от ЦСКА в дополнительное время (3:4). А в матче с «Салаватом Юлаевым» ребята Скудры оказались слабее в серии буллитов (4:4, 0:1).

«Спартак»

Хоккеисты из Москвы провели 53 матча, в которых заработали 54 очка. Сейчас они находятся на девятом месте на «Западе» и отстают от «Витязя» по дополнительным показателям.

В восьми последних поединках «регулярки» «Спартаку» удалось победить всего два раза. А с 13 по 19 января «гладиаторы» уступили «Автомобилисту» (0:1), «Йокериту» (1:3) и ЦСКА (1:2).

После отрезка из нескольких поражений ребята Олега Знарка одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (3:2). А затем московский клуб еще пару раз проиграл.

Уступили красно-белые «Магнитке» (1:3) и СКА (0:5). Позже «Спартак» разобрался с «Куньлунем» (5:3). В последнем матче «гладиаторы» были разгромлены «Северсталью» (2:5).

Прогноз

Победа «Динамо» Рига в предстоящем матче оценивается в 4.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Спартака» — 1.66.

Разумеется, московский клуб не может быть доволен тем что «Витязь» постоянно его выдергивает из зоны плей-офф. Заочная битва этих клубов не позволяет им транжирить очки.

В матче с главным аутсайдером «Запада» красно-белые не могут ошибиться. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» за 1.66.