В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Спартак». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 5 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкий клуб находится на седьмой позиции в таблице «Запада». За 52 игры он получил 58 очков. Ближайшего соперника по борьбе за плей-офф команда опережает на 4 пункта.

Совсем недавно «Северсталь» провела пять матчей подряд на чужих аренах. И трижды «стальные» остались без набранных баллов.

Сперва в Уфе команда Андрея Разина оказалась слабее «Салавата Юлаева» (2:4). А затем в Екатеринбурге она хлопнула «Автомобилист» (6:3).

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В паре следующих поединков «Северсталь» была обыграна «Динамо» Минск (1:2) и СКА (1:4), после чего череповецкий клуб хлопнул «Динамо» Рига (3:2). Вернувшись в родные стены, подопечные Разина взяли верх над «Локомотивом» (4:2).

«Спартак»

Ребята из Москвы в 52 матчах заполучили 54 балла. В таблице Западной конференции они идут восьмыми, опережая девятый «Витязь» на 2 очка.

В последнее время дела у «Спартака» складываются не лучшим образом. С 13 по 19 января красно-белые проиграли «Автомобилисту» (0:1), «Йокериту» (1:3) и ЦСКА (1:2).

После трех поражений команда Олега Знарка дома принимала «Торпедо». Встреча дошла до дополнительного времени, где «гладиаторы» вырвали победу (3:2).

Но в двух следующих матчах «Спартак» уступил «Металлургу» Мг (1:3) и отлетел от СКА (0:5). В последней игре красно-белые взяли верх над «Куньлунем» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» в этой встрече оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Спартака» — 2.69.

Обеим командам пока рано говорить о плей-офф. За оставшиеся матчи ситуация может измениться. Однако «Северсталь» сейчас в более выгодном положении, а москвичам нужно тащить каждый поединок.

Поэтому в Череповце коллектив Знарка будет биться только за победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 с коэффициентом 2.04.