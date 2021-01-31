В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Приняв участие в семи матчах, нью-йоркский клуб сумел заработать всего 5 очков, из-за чего в турнирной таблице Восточного дивизиона он идет последним.

Первую победу в сезоне «Рейнджерс» добыли в дерби. В битве за Нью-Йорк хозяева в «Мэдисон Сквер Гарден» раскатали «Айлендерс» (5:0).

После того матча подопечные Дэвида Куинна проиграли четыре встречи. Сперва «рейнджеры» уступили «Нью-Джерси» (3:4), а затем было поражение от «Питтсбурга» по буллитам (3:3, 1:2).

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Еще в одной игре с «пингвинами» «синерубашечники» оказались слабее в основное время (2:3). Позже «Рейнджерс» влетели «Баффало» (2:3), а 29 января нью-йоркский клуб взял у «мечей» реванш в овертайме (3:2).

«Питтсбург»

Команда из Питтсбурга, штат Пенсильвания, провела в «регулярке» 8 матчей, в ходе которых она заработала 9 очков. В восточном дивизионе «Пингвинз» занимают четвертое место.

После пары провальных игр с «Филадельфией» на старте сезона (3:6; 2:5) «Питтсбург» дважды победил «Вашингтон», сделав это в серии буллитов (3:3, 1:0) и в овертайме (5:4).

Затем были матчи с «Рейнджерс», которые команда Майка Салливана также затащила в дополнительное время (4:3) и в основное (3:2).

А в двух последних встречах «пингвины» не смогли справиться с «Бостоном». Уступили «Пенс» в овертайме (2:3) и в течение часа игры (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.52, а на победу «Питтсбурга» — 2.46.

На данный момент «пингвины» имеют худшую защиту среди клубов Восточного дивизиона, пропуская в среднем 3.75 гола за игру. Однако компенсируют это ребята Салливана за счет активной атаки.

В двух личных встречах с «Рейнджерс» «Пенс» выиграли. Зацепиться за очки гости могут и в предстоящем поединке. Нали прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1.65.