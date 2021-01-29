НХЛ. Гол и передача Панарина, три очка Гурьянова и шайба Капризова

«Вашингтон» — «Айлендерс» 6:3

«Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» сос четом 6:3 (0:3, 5:0, 1:0). Стоит отметить, что после первого периода столичный клуб уступал 0:3.

В составе победителей дублем отметился Конор Шири. Еще по голу забили Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон, Здено Хара и Том Уилсон. У «островитян» отличились Оливер Вальстрем, Кейси Сизикас и Андерс Ли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 6:3 (0:3, 5:0, 1:0) Голы: Вальстрем — 1 (Пажо), 9:50 — 0:1. Сизикас — 1 (Клаттербак), 10:08 — 0:2. Ли — 3 (бол., Барзал, Добсон), 17:39 — 0:3. Шири — 1 (Карлсон, Диллон), 29:07 — 1:3. Шири — 2 (Хара, Паник), 30:20 — 2:3. Хэтэуэй — 2 (Хагелин, Дауд), 31:11 — 3:3. Карлсон — 3 (бол., Шульц, Бэкстрем), 34:16 — 4:3. Хара — 1 (Шульц, Сгарбосса), 38:30 — 5:3. Уилсон — 4 (бол., п.в., Оши, Бэкстрем), 59:41 — 6:3Вратари: Ванечек — Варламов (56:48 — 59:12, 58:28 — 59:41)Штраф: 6-16Броски: 23 (8+14+1) — 30 (10+9+11)

Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов не участвовали в матче, так как ранее были отстранены на четыре игры из-за нарушения протоколов COVID-19.

«Вашингтон» — «Айлендерс»

«Монреаль» — «Калгари» 4:2

«Монреаль» дома выиграл у «Калгари» со счетом 4:2 (2:0, 2:0, 0:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Галлахер, Ши Вебер, Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли. У проигравшей команды отличились Милан Лучич и Расмус Андерссон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) Голы: Галлахер — 3 (бол., Перри, Котканиеми), 10:07 — 1:0. Уэбер — 2 (бол., Питри, Друэн), 15:39 — 2:0. Андерсон — 4 (Котканиеми, Друэн), 28:21 — 3:0. Тоффоли — 6 (мен., Сузуки), 39:35 — 4:0. Лучич — 2 (Беннетт, Райан), 58:42 — 4:1. Андерссон — 2 (бол., Годро, Линдхольм), 59:37 — 4:2Вратари: Прайс — РиттихШтраф: 15-13Броски: 21 (8+11+2) — 25 (9+7+9)

«Канадиенс» одержали третью победу кряду. «Флэймз» потерпели третье поражение подряд.

«Монреаль» — «Калгари»

«Коламбус» — «Флорида» 3:2 Б

«Коламбус» по буллитам обыграл «Флориду» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Автором победного броска стал Александр Тексье. Еще по голу за «Блю Джекетс» в основное время забили Микко Койву и Оливер Бьеркстранд. У «Пантерз» отличились Картер Вераге и Ээту Луостаринен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Койву — 1 (Робинсон, Кукан), 17:03 — 1:0. Верхэге — 4 (Дюклер), 37:14 — 1:1. Доми — 1 (бол., Веренски), 46:19 — 2:1. Луостаринен — 2 (Строльман, Нутиваара), 52:56 — 2:2Победный буллит: ТексьеВратари: Мерзликинс — ДридгерШтраф: 6-10Броски: Мерзликинс — Дридгер

«Коламбус» с 9 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 7 очками — на четвертой строчке.

«Коламбус» — «Флорида»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:0 ОТ

Благодаря шайбе Мартин Нечас в овертайме «Каролина» выиграла у «Тампы» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Нечас — 1 (Стаал, Хэмилтон), 61:12 — 1:0Вратари: Мразек — ВасилевскийШтраф: 6-8Броски: 35 (15+7+10+3) — 32 (7+14+11+0)

«Тампа» с 7 очками идет пятой в Центральном дивизионе, «Каролина» (6 баллов) — седьмая.

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Бостон» — «Питтсбург» 4:1

«Бостон» на своем льду выиграл у «Питтсбурга» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей дублем отметился Патрис Бержерон. Еще по голу забили Крис Вагнер и Шон Курали.

«Бостон Брюинз» выиграл у «Питтсбург Пингвинз» — 4:1. В составе победителей дублем отметился Патрис Бержерон. Еще по голу забили Крис Вагнер и Шон Курали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Вагнер — 1, 6:10 — 1:0. Сиси — 1 (Раст, Блюгерс), 15:03 — 1:1. Керали — 1 (Бьорк), 18:53 — 2:1. Бержерон — 4 (Гржельчик, Койл), 28:13 — 3:1. Бержерон — 5 (бол., Маршан, Макэвой), 41:40 — 4:1Вратари: Галак — ДжерриШтраф: 6-4Броски: 20 (9+7+4) — 17 (6+5+6)

У «Бостона» 11 очков и второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» (9 баллов) — четвертый.

«Бостон» — «Питтсбург»

«Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ

Гол и передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал Алексис Лафренье. Команда из Нью-Йорка прервала четырехматчевую серию поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Стром — 2 (Панарин, Бучневич), 9:44 — 0:1. Айкел — 2 (Райнхарт), 19:38 — 1:1. Панарин — 3, 36:10 — 1:2. Райнхарт — 3 (бол., Холл, Улофссон), 44:47 — 2:2. Лафреньер — 1 (Блэкуэлл), 62:47 — 2:3Вратари: Улльмарк — ШестеркинШтраф: 8-10Броски: 25 (5+4+15+1) — 39 (15+9+14+1)

Павел Бучневич сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25.

«Баффало» — «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 1:3

«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Филадельфии» со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Проссер, Михаэль Раффль и Клод Жиру. У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Деймон Северсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Голы: Сиверсон — 1 (Мюррей), 7:11 — 1:0. Проссер — 1 (ван Римсдайк, Густафссон), 9:23 — 1:1. Раффль — 2 (Буннамэн, Обе-Кубель), 42:10 — 1:2. Жиру — 2 (Густафссон, Ворачек), 46:26 — 1:3Вратари: Уэджвуд (56:15 — 56:39, 57:23 — 57:58, 58:36) — ХартШтраф: 4-8Броски: 34 (14+10+10) — 17 (4+4+9)

«Флайерз» одержали вторую победу кряду. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия»

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 5:3

Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1).

Еще в составе «Уайлд» отличились Маркус Йоханссон, Кевин Фиала, Ник Бьюгстад и Джоэль Эрикссон. Гости ответили точными бросками Дастина Брауна, Дрю Даути и Алекса Иафалло.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) Голы: Юханссон — 2 (Бонино, Соуси), 3:33 — 1:0. Фиала — 3, 8:17 — 2:0. Капризов — 2 (Юханссон, Коул), 12:55 — 3:0. Браун — 3 (бол., Копитар, Даути), 23:19 — 3:1. Даути — 3 (бол., Копитар, Амадио), 29:07 — 3:2. Бьюгстад — 2 (Бродин, Паризе), 38:38 — 4:2. Эрикссон Эк — 5 (Бродин, Гринуэй), 44:44 — 5:2Вратари: Кяхкенен — Куик (57:23)Штраф: 30-13Броски: 28 (10+12+6) — 34 (6+15+13)

«Миннесота» с 10 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 8 очками — на пятой строчке.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»

«Даллас» — «Детройт» 7:3

Шайба и две передачи Дениса Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Детройт» — 7:3 (1:0, 2:1, 4:2).

Еще один ассист записал на свой счет Александр Радулов. Голкипер «Далласа» Антон Худобин на лед не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Детройт» — 7:3 (1:0, 2:1, 4:2) Голы: Павелски — 4 (Киро, Хейсканен), 11:36 — 1:0. Кольяно — 1 (Даулинг, Гурьянов), 27:56 — 2:0. Филппула — 1 (Манта, Стэчер), 31:59 — 2:1. Гурьянов — 3, 34:45 — 3:1. Олексяк — 1 (Хейсканен, Киро), 44:18 — 4:1. Бертуцци — 4 (бол., Гронек, Ларкин), 47:26 — 4:2. Декейсер — 1 (Расмуссен, Дьос), 53:04 — 4:3. Делландреа — 1 (бол., Хейсканен, Радулов), 54:52 — 5:3. Даулинг — 1 (п.в., Дикинсон, Гурьянов), 56:24 — 6:3. Клингберг — 2 (Делландреа), 58:29 — 7:3Вратари: Эттингер — Бернье (Грайсс, 40:00, 56:08 — 56:24)Штраф: 14-6Броски: 29 (11+8+10) — 22 (5+7+10)

«Даллас» с 8 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 5 очками — на последней строчке.

«Даллас» — «Детройт»

«Аризона» — «Анахайм» 3:2

«Аризона» в домашнем матче победила «Анахайм» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Нападающий Кристиан Дворак оформил дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Сильверберг — 2, 3:16 — 0:1. Дворак — 2 (Чикран, Брассар), 27:43 — 1:1. Гарлэнд — 3 (Истерли, Келлер), 40:52 — 2:1. Хейнен — 2 (бол., Комтуа, Фаулер), 48:57 — 2:2. Дворак — 3 (бол., Кессел, Шмолц ), 55:34 — 3:2Вратари: Кюмпер — Гибсон (58:28)Штраф: 6-12Броски: 35 (12+12+11) — 16 (8+1+7)

«Дакс» занимают шестое место в Западном дивизионе, а «Койотс» — седьмое.

«Аризона» — «Анахайм»

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 3:0

Дубль Назема Кадри принес «Колорадо» победу над «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Еще один гол на счету Андре Бураковски.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Кадри — 2 (Саад, Донской), 49:55 — 1:0. Бураковски — 3 (Кадри, Саад), 51:53 — 2:0. Кадри — 3 (бол., Макар, Маккиннон), 58:54 — 3:0Вратари: Грубауэр — Дубник (57:13 — 58:46)Штраф: 8-8Броски: 38 (6+12+20) — 21 (7+6+8)

«Колорадо» с 10 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 6 очками — на последней восьмой строчке.

«Колорадо» — «Сан-Хосе»

«Ванкувер» — «Оттава» 4:1

Дубль Бока Брозера помог «Ванкуверу» разгромить дома «Оттаву» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон. У проигравших шайбой отметился Тома Шабо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Бозер — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 5:30 — 1:0. Петтерссон — 3 (Бозер, Хьюз), 10:49 — 2:0. Бозер — 6 (Петтерссон, Холтби), 24:32 — 3:0. Шабо — 2, 34:15 — 3:1. Пирсон — 2 (Хегландер), 41:47 — 4:1Вратари: Холтби — МюррейШтраф: 17-15Броски: 25 (10+9+6) — 36 (11+19+6)

«Ванкувер» с 10 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 3 очками — на последней седьмой строчке.

«Эдмонтон» — «Торонто» 3:4

«Торонто» на выезде переиграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). Дублем в составе хозяев отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, у гостей два (1+1) очка набрал Джейсон Спецца.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 3:4 (0:2, 1:0, 2:2) Голы: Спецца — 1 (Бойд), 9:29 — 0:1. Нюландер — 3 (Таварес, Спецца), 18:22 — 0:2. Драйзайтль — 5 (бол., Макдэвид, Нерс), 38:11 — 1:2. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Бэрри), 47:00 — 2:2. Симмондс — 3 (Марнер, Райлли), 47:56 — 2:3. Кассиан — 1 (Террис, Ларссон), 51:12 — 3:3. Мэттьюс — 5 (бол., Броди, Керфут), 53:37 — 3:4Вратари: Коскинен (56:42 — 57:08, 58:08) — АндерсенШтраф: 8-14Броски: 29 (11+8+10) — 27 (11+4+12)

«Торонто» лидирует в Центральном дивизионе, «Эдмонтон» находится на пятом месте.