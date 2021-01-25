В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Коллектив из Питтсбурга за 5 матчей регулярного чемпионата получил 6 очков. В Восточном дивизионе он расположился на четвертой позиции.

Пару встреч на старте сезона «Питтсбург» провел против «Филадельфии». В битве за Пенсильванию «Пенс» дважды уступили с крупным счетом (3:6; 2:5).

А после игр с «Флайерз» подопечные Майка Салливана сразились с «Вашингтоном». Первый домашний поединок «пингвины» затащили в серии буллитов (3:3, 1:0).

Все прогнозы на НХЛ

В следующем матче с «Кэпс» «Питтсбург» оказался сильнее в дополнительное время (5:4). Затем была игра с «Рейнджерс», которую команда Салливана провела удачно благодаря буллитам (3:3, 2:1).

«Рейнджерс»

В четырех играх нового сезона нью-йоркский клуб получил всего 3 балла. Поэтому в таблице Восточного дивизиона он находится на седьмой строчке.

Старт регулярного чемпионата начался для «Рейнджерс» с битвы за Нью-Йорк. В противостоянии с «Айлендерс» соперники обменялись любезностями. Сперва команда из Манхэттена влетела крупно (0:4), а затем сама раскатала «Айлс» (5:0).

Далее «Рейнджерс» провели встречу с «Нью-Джерси». Результативная битва в «Мэдисон Сквер Гарден» закончилась поражением команды Дэвида Куинна (3:4).

Очередную потерю «синерубашечники» пережили в игре с «Питтсбургом» 23 января. В гостях «Рейнджерс» смотрелись неплохо, но слились в серии буллитов (3:3, 1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.68, а на победу «Рейнджерс» — 3.05.

На «PPG Paints-арене» снова выйдут на лед соперники, которые привыкли друг с другом рубиться результативно и пробивать тотал «больше».

В 9 встречах из 10 последних команды забрасывали минимум 6 шайб на двоих. Нет причин для низовой игры и 25 января. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.65.