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    НХЛ. «Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Баффало»

    Обзор матчей игрового дня НХЛ 23 января

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    «Вашингтон» — «Баффало» 4:3 Б

    «Вашингтон» победил «Баффало» на своем льду со счетом 4:3 Б.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Стаал — 1 (Улофссон), 12:33 — 0:1. Бэкстрем — 3 (Уилсон, Диллон), 16:18 — 1:1. Дауд — 2 (Врана, Карлсон), 24:14 — 2:1. Козенс — 1, 30:43 — 2:2. Врана — 3 (Хара, Оши), 33:07 — 3:2. Шихан — 1 (Скиннер, Лазар), 33:49 — 3:3Победный буллит: КарлсонВратари: Ванечек — УлльмаркШтраф: 6 — 4Броски: 32 (11+10+7+4) — 27 (7+14+6+0)

    Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов остались вне состава из-за дисквалификации за нарушение ковид-протокола.

    «Вашингтон» — «Баффало»

    «Питтсбург» — «Рейнджерс» 4:3 Б

    «Питтсбург» Евгения Малкина победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3. Результат решался в серии буллитов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Раст — 1 (Сиси, Малкин), 10:29 — 1:0. Хитил — 2 (Ди Джузеппе), 22:41 — 1:1. Фокс — 1 (бол., Панарин), 25:18 — 1:2. Какко — 2 (Ди Джузеппе, Миллер), 25:42 — 1:3. Маккэн — 1 (бол., Родригес, Летанг), 36:56 — 2:3. Блюгерс — 2 (Unknown, Капанен), 51:23 — 3:3Победный буллит: ЛетангВратари: Джерри — ШестеркинШтраф: 8 — 4Броски: 29 (8+10+8+3) — 34 (14+7+11+2)

    Малкин сделал голевую передачу. Тем же отметился другой россиянин в составе «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 26 ударов из 29.

    «Питтсбург» — «Рейнджерс»

    «Торонто» — «Эдмонтон» 4:2

    «Торонто» на своем льду разобрался с «Эдмонтоном», выиграв со счетом 4:2.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Драйзайтль — 2 (мен., Ямамото), 25:12 — 0:1. Брукс — 1 (бол., Спецца, Броди), 25:55 — 1:1. Веси — 2 (Нюландер, Керфут), 31:16 — 2:1. Макдэвид — 4 (Бир, Ньюджент-Хопкинс), 40:50 — 2:2. Таварес — 4 (бол., Марнер, Нюландер), 51:46 — 3:2. Марнер — 4 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Андерсен — Коскинен (58:35 — 59:59)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (12+9+8) — 32 (11+10+11)

    Это уже четвертое поражение для гостей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

    «Торонто» — «Эдмонтон»

    «Миннесота» — «Сан-Хосе» 4:1

    В другом матче «Миннесота» разгромила «Сан-Хосе» со счетом 4:1, продлив победную серию до 4 встреч.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Эрикссон Эк — 3 (Гринуэй, Хартман), 5:01 — 1:0. Нието — 1 (Карлссон, Марло), 6:12 — 1:1. Паризе — 1 (Бьюгстад, Соуси), 33:17 — 2:1. Фиала — 1 (п.в.), 58:44 — 3:1. Гринуэй — 1 (п.в., Эрикссон Эк, Фолиньо), 59:34 — 4:1Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 20:00) — Дубник (58:08 — 58:19, 58:37 — 58:44, 58:55 — 59:34)Штраф: 8 — 8Броски: 29 (7+13+9) — 29 (12+8+9)

    Кирилл Капризов сыграл почти 16 минут и не отметился результативными действиями. На его счету 3 броска.

    «Миннесота» — «Сан-Хосе»

    «Чикаго» — «Детройт» 4:1

    Свою первую победу в новом сезоне одержал «Чикаго», который разгромил дома «Детройт» со счетом 4:1.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Кейн — 3 (бол., Стром, Дебринкэт), 13:22 — 1:0. Де Хаан — 1 (Стром), 27:53 — 2:0. Шоу — 1 (бол., Дебринкэт), 46:17 — 3:0. Ларкин — 3 (Стаал, Нильсен), 52:22 — 3:1. Янмарк — 1 (мен., п.в., Мерфи), 57:06 — 4:1Вратари: Ланкинен — Грайсс (56:40 — 57:06)Штраф: 10 — 10Броски: 28 (12+5+11) — 31 (10+12+9)

    «Черные ястребы» перед этим проиграли стартовые пять встреч регулярного чемпионата.

    «Чикаго» — «Детройт»

    «Даллас» — «Нэшфилл» 7:0

    «Даллас» у себя дома поиздевался над «Нэшфиллом», разгромив соперника 7:0.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)
    Голы: Павелски — 1 (бол., Радулов, Хейсканен), 22:45 — 1:0. Радулов — 1 (бол., Павелски), 24:11 — 2:0. Гурьянов — 1 (бол., Клингберг, Хинтс), 30:18 — 3:0. Радулов — 2 (Кивиранта, Павелски), 34:40 — 4:0. Линделл — 1 (мен.), 36:41 — 5:0. Павелски — 2 (бол., Хинтс, Клингберг), 44:35 — 6:0. Кивиранта — 1 (бол., Клингберг, Дикинсон), 54:52 — 7:0Вратари: Худобин — Сарос (Ринне, 40:00)Штраф: 10 — 16Броски: 27 (5+15+7) — 34 (10+14+10)

    Александр Радулов отметился дублем и ассистом. Антон Худобин показал стопроцентную надежность, отразив все броски по своим воротам.

    «Даллас» — «Нэшвилл»

    Также в составе «Старз» отметился Денис Гурьянов, который оформил одну шайбу.

    «Аризона» — «Вегас» 5:2

    «Вегас» прервал свою победную серию поражением от «Аризоны» со счетом 2:5.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Вегас» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Дворак — 1 (бол., Гарлэнд), 3:22 — 1:0. Теодор — 3, 21:19 — 1:1. Брассар — 1 (Питлик, Дворак), 27:55 — 2:1. Шмолц — 3 (Гарлэнд, Каджула), 32:00 — 3:1. Гарлэнд — 2 (Каджула, Шмолц ), 41:25 — 4:1. Гласс — 1 (бол., Стоун, Теодор), 51:04 — 4:2. Истерли — 1 (бол., п.в., Круз), 59:01 — 5:2Вратари: Кюмпер — Ленер (58:48 — 59:01)Штраф: 8 — 12Броски: 26 (10+11+5) — 31 (11+9+11)

    Несмотря на неудачу, «Голден Найтс» занимают первое место в Западной конференции.

    «Аризона» — «Вегас»

    «Анахайм» — «Колорадо» 2:3

    «Анахайм» дома проиграл фавориту Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:3 ОТ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Донской — 2 (бол., Жирар, Тэйвз), 2:56 — 0:1. Линдхольм — 1 (Ракелль, Гецлаф), 20:47 — 1:1. Рантанен — 4 (Байрам, Ландескуг), 46:20 — 1:2. Хенрик — 1 (Хейнен, Сильверберг), 47:42 — 2:2. Ландескуг — 3 (Макар), 61:38 — 2:3Нереализованный буллит: Маккиннон (Колорадо Эвеланш), 48:31Вратари: Гибсон — ГрубауэрШтраф: 8 — 10Броски: 38 (18+9+11+0) — 32 (13+3+14+2)

    Победу гостям принес Габриэль Ландескуг. Россиянин Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

    «Анахайм» — «Колорадо»

    «Колорадо» идет третьим в Западном дивизионе.

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