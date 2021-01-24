В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «Энтерпрайз Центре» 24 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Хоккеисты из Сент-Луиса, штат Миссури, уже сыграли в 4-х матчах регулярного чемпионата. В этих поединках они суммарно накопили 5 баллов и заняли 4-е место в Западном дивизионе.

Против одних и тех же соперников «Сент-Луис» выступал непредсказуемо. Сперва в игре с «Колорадо» 14 января «ноты» одержали крупную победу (4:1).

Однако во втором матче с «Эвс» ребята Крейга Беруби решили, что можно расслабиться, за что получили в свою сетку 8 безответных шайб (0:8).

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После погрома в поединке с «Колорадо» «Сент-Луис» встретился с «Сан-Хосе». Первая битва осталась за «Блюз» (5:4), а через пару дней «ноты» уступили «Шаркс» по буллитам (1:1, 0:1).

«Лос-Анджелес»

Коллектив из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, также сыграл в новом сезоне четырежды. В этих играх команда настреляла 4 балла и заняла пятое место в Западном дивизионе.

«Регулярка» началась для «Лос-Анджелеса» с трех матчей без побед. В первой встрече «Кингз» дома потерпели поражение от «Миннесоты» в овертайме (3:4).

По такому же сценарию развивался и второй поединок против «дикарей». В нем ребята Тодда Маклеллана также были слабее в дополнительное время (3:4).

Затем «монархи» дважды сразились с «Колорадо». В одном матче «Лос-Анджелес» имел шансы отыграться с 0:3, но уступили «Эвс» с минимальным разрывом (2:3). А затем «короли» добыли победу (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Сент-Луиса» в этой встрече оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.46.

В среднем «Кингз» забрасывают соперникам 3 шайбы за игру. А «Сент-Луис» за 4 матча «регулярки» успел забить 10 голов, а пропустил 15.

Но в личных встречах «музыканты» не так часто позволяют «королям» разойтись в атаке. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 2.5 с коэффициентом 1.72.