НХЛ. «Миннесота» обыграла «Анахайм», «Вегас» разгромил «Аризону»

«Торонто» — «Эдмонтон» 1:3

«Эдмонтон» на выезде переиграл «Торонто» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В составе победителей отличились Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Джош Арчибалд. У проигравших забил Остон Мэттьюс.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Голы: Ямамото — 2, 10:42 — 0:1. Мэттьюс — 2 (Хаймэн, Марнер), 46:44 — 1:1. Драйзайтль — 1 (бол., Пульюярви, Ньюджент-Хопкинс), 49:12 — 1:2. Арчибальд — 1 (п.в., Макдэвид, Нерс), 58:54 — 1:3Вратари: Андерсен (58:46 — 58:54, 59:01) — КоскиненШтраф: 6-4Броски: 26 (8+12+6) — 22 (3+8+11)

«Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение в пяти играх этого сезона. «Ойлерз» одержали только вторую победу в пяти встречах.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 1:2 Б

«Сан-Хосе» в серии буллитов победил «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время в составе победителей отличился Маркус Серенсен, у «Блюз» — Брэйден Шенн. Автором победного броска стал нападающий «акул» Томаш Гертл.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ХертлВратари: Биннингтон — ДжонсШтраф: 14-10Броски: 24 (10+10+4+0) — 35 (9+11+14+1)

«Сент-Луис» проиграл во второй раз за четыре стартовых матча сезона. Для «Сан-Хосе» это вторая победа в сезоне.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Миннесота» 2:3

«Миннесота» в гостях победила «Анахайм» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

В составе «Уайлд» шайбы забросили Райан Хартман, Ник Бонино и Джоэл Эрикссон с передачи Кирилла Капризова. Российский форвард заработал пятое очко в четырех матчах сезона, на его счету одна шайба и четыре голевые передачи. У «Дакс» отличились Николя Делорье и Кэм Фаулер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Голы: Хартман — 1 (мен.), 13:51 — 0:1. Бонино — 1 (Эрикссон Эк), 25:50 — 0:2. Делорье — 2 (Рауни, Грант), 28:58 — 1:2. Фаулер — 1 (Рауни, Делорье), 32:21 — 2:2. Эрикссон Эк — 2 (Гринуэй, Капризов), 41:53 — 2:3Штраф: 8-4Броски: 24 (6+13+5) — 32 (16+11+5)

Для «Миннесоты» это третья победа в четырех матчах. «Анахайм» проиграл третью игру из четырех.

«Анахайм» — «Миннесота»

«Вегас» — «Аризона» 5:2

«Вегас» на своем льду разгромил «Аризону» со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

За «рыцарей» отличились Ши Теодор (дважды), Алекс Пьетранджело, Марк Стоун и Алекс Тах. За «Койотис» забили Ник Шмальц и Фил Кессел.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Теодор — 1 (Мартинес, Так), 5:18 — 1:0. Пьетранджело — 1 (Так, Колесар), 8:33 — 2:0. Стоун — 2 (Пачоретти, Хэйг), 30:39 — 3:0. Шмолц — 2 (Каджула), 31:52 — 3:1. Теодор — 2 (Смит, Маршессо), 45:01 — 4:1. Так — 2 (бол., Стоун, Пьетранджело), 46:14 — 5:1. Кессел — 4 (Чикран, Дворак), 47:38 — 5:2Вратари: Флери — КюмперШтраф: 8-14Броски: 29 (9+12+8) — 23 (5+8+10)

Для «Вегаса», возглавляющего Западный дивизион, победа стала четвертой подряд в четырех стартовых встречах.

«Вегас» — «Аризона»

«Ванкувер» — «Монреаль» 6:5 Б

«Ванкувер» по буллитам обыграл «Монреаль» — 6:5 Б (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, 1:0).

В составе «Кэнакс» по два гола забили Бо Хорват и Брок Босер. Хорват также исполнил победный буллит. У «Канадиенс» хет-трик оформил Тайлер Тоффоли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 6:5 Б (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, 1:0) Голы6 Хорват — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 11:07 — 1:0. Тоффоли — 1 (Котканиеми), 21:37 — 1:1. Мотт — 2, 24:25 — 2:1. Тоффоли — 2 (бол., Сузуки, Уэбер), 25:27 — 2:2. Бозер — 3 (бол., Хьюз, Хорват), 31:13 — 3:2. Галлахер — 1 (Татар, Дано), 38:25 — 3:3. Хорват — 3 (бол., Бозер, Миллер), 43:24 — 4:3. Котканиеми — 1, 50:14 — 4:4. Тоффоли — 3 (Питри, Армиа), 56:19 — 4:5. Бозер — 4 (Миллер, Майерс), 56:51 — 5:5Победный буллит: ХорватВратари: Холтби — ПрайсШтраф: 2-12Броски: 28 (11+9+8+0) — 36 (7+12+11+6)

Российский защитник Александр Романов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «+3».