НХЛ. «Миннесота» обыграла «Анахайм», «Вегас» разгромил «Аризону»

«Торонто» — «Эдмонтон» 1:3
«Эдмонтон» на выезде переиграл «Торонто» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
В составе победителей отличились Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Джош Арчибалд. У проигравших забил Остон Мэттьюс.
«Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение в пяти играх этого сезона. «Ойлерз» одержали только вторую победу в пяти встречах.
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 1:2 Б
«Сан-Хосе» в серии буллитов победил «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время в составе победителей отличился Маркус Серенсен, у «Блюз» — Брэйден Шенн. Автором победного броска стал нападающий «акул» Томаш Гертл.
«Сент-Луис» проиграл во второй раз за четыре стартовых матча сезона. Для «Сан-Хосе» это вторая победа в сезоне.
«Анахайм» — «Миннесота» 2:3
«Миннесота» в гостях победила «Анахайм» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).
В составе «Уайлд» шайбы забросили Райан Хартман, Ник Бонино и Джоэл Эрикссон с передачи Кирилла Капризова. Российский форвард заработал пятое очко в четырех матчах сезона, на его счету одна шайба и четыре голевые передачи. У «Дакс» отличились Николя Делорье и Кэм Фаулер.
Для «Миннесоты» это третья победа в четырех матчах. «Анахайм» проиграл третью игру из четырех.
«Вегас» — «Аризона» 5:2
«Вегас» на своем льду разгромил «Аризону» со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
За «рыцарей» отличились Ши Теодор (дважды), Алекс Пьетранджело, Марк Стоун и Алекс Тах. За «Койотис» забили Ник Шмальц и Фил Кессел.
Для «Вегаса», возглавляющего Западный дивизион, победа стала четвертой подряд в четырех стартовых встречах.
«Ванкувер» — «Монреаль» 6:5 Б
«Ванкувер» по буллитам обыграл «Монреаль» — 6:5 Б (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, 1:0).
В составе «Кэнакс» по два гола забили Бо Хорват и Брок Босер. Хорват также исполнил победный буллит. У «Канадиенс» хет-трик оформил Тайлер Тоффоли.
Российский защитник Александр Романов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «+3».