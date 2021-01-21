«Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч КХЛ 21 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 21 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичный коллектив сыграл в 47 поединках регулярного чемпионата, в ходе которых он набрал 61 зачетный балл и занял четвертое место в Западной конференции.

Новый год «Динамо» Москва встретило не очень удачно. Бело-голубые потерпели два поражения на выезде. Уступили москвичи «Динамо» Рига (4:5) и «Ак Барсу» (1:2).

Однако после потерь на старте 2021-го подопечные Владимира Крикунова выбили три из трех, обыграв «Динамо» Минск (2:0), «Витязь» (2:1) и «Торпедо» (5:3).

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В последнем на сегодняшний день матче «Динамо» Москва у себя принимало «Сибирь». Игра дошла до серии буллитов, где хозяева оказались слабее (3:3, 2:3).

«Барыс»

Клуб из Казахстана принял участие пока в 45 матчах регулярного сезона. В таблице Восточной конференции он закрепился на восьмом месте с 53 баллами в резерве.

Новый год в КХЛ начался для «Барыса» двумя матчами с «Амуром» в Хабаровске. В первой встрече «барсы» победили по буллитам (4:4, 3:2), а во втором они были разгромлены (1:5).

После тех поединков команда Юрия Михайлиса встретилась с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, где одержала победу (3:2). Но затем казахстанцы проиграли «Ак Барсу» (2:4) и «Салавату Юлаеву» (3:6).

Позже была еще одна игра с «Амром». На этот раз «Барыс» оказался сильнее в родных стенах (3:2). В последнем поединке коллектив Михайлиса разгромил «Йокерит» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 1.74, ничья оценивается в 4.30, а победа «Барыса» — в 4.04.

К игре на «ВТБ Арене» московский клуб подходит с кадровыми потерями разной степени важности. Грядущий матч пропустят 7 хоккеистов.

Разумеется, гостям из Казахстана все равно будет сложно тягаться с «Динамо», однако в последнее время на чужих аренах казахстанцы хороши. В 7 встречах из 8 недавних на выезде они победили, а в 5 из них забивали 3+ шайбы.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 с коэффициентом 2.01.