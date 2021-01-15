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    У себя дома «Вегас» выжмет максимум?

    «Вегас» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Анахайм»
    Райлли Смит
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 15 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2021 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 06:00 Анахайм Анахайм
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.10
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    «Вегас»

    Команда из пригорода Лас-Вегаса, города Парадайса, штат Невада, прошлый сезон в регулярке закончила в топ-3 «Запада». В 71 поединке она набрала 86 баллов.

    Из тройки лидеров «Вегас» попал в группу Западной конференции, где выиграл четыре матча. «Золотые отбросы» хлопнули «Даллас» (5:3), «Сент-Луис» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3).

    В первом противостоянии Кубка Стэнли команда Питера Дебура встретилась с «Чикаго» и легко вытащила серию — 4:1. А в четвертьфинале «Вегас» прошел «Ванкувер» только в седьмом матче — 4:3.

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    А вот в рубке с «Далласом» клуб из Парадайса подсел. В полуфинальной дуэли «отбросы» уступили в четырех поединках из пяти и слились в серии без шансов на финал — 1:4.

    «Анахайм»

    Прошлый сезон клуб из Анахайма, штат Калифорния, завершил на 13-м месте в Западной конференции, лишив себя шансов на попадание в плей-офф.

    Проведя 71 матч в регулярке, «Анахайм» заработал 67 зачетных баллов. Во всех своих поединках «утки» забросили 187 шайб, что является четвертым худшим показателем на «Западе».

    Четыре заключительных встречи регулярного сезона команда под крылом Далласа Экинса провела в родных стенах. Сперва в «Хонда Центре» «кряквы» обыграли «Торонто» (2:1).

    Далее было поражение от «Миннесоты» в дополнительное время (4:5), а затем ребята Экинса разгромили «Оттаву» (5:2). В последней игре «Анахайм» влетел «Сент-Луису» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» в предстоящем матче оценивается в 1.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Анахайма» — 4.12.

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    В Минувшем сезоне «Вегас» выстрелил ярко и был близок к финалу. Но тогда только «Даллас» стал на пути «отбросов».

    В новый сезон команда из Парадайса входит с такими же амбициями. И не самый сильный соперник не будет преградой на старте. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» за 1.80.

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