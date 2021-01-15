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    В Москве гости сыграют достойно?

    «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Торпедо»
    «Торпедо»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 15 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    После 45 проведенных матчей в регулярном сезоне клуб из столицы закрепился на четвертом месте в Западной конференции с 58 очками в резерве.

    Прошедший год «Динамо» Москва провело удачно, одержав три победы. В тех играх бело-голубые взяли верх над СКА в овертайме (2:1), а также разнесли «Спартак» (6:0) и «Витязь» (5:1).

    Новый год команда Владимира Крикунова начала с поражений. Сперва столичный клуб неожиданно уступил «Динамо» Рига (4:5), после чего была потеря в игре с «Ак Барсом» (1:2).

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    Однако дома «Динамо» Москва вновь вернулось на победный путь. На «ВТБ Арене» хозяева хлопнули «Динамо» Минск (2:0) и разобрались с «Витязем» (2:1).

    «Торпедо»

    Команда, представляющая Нижний Новгород, сумела подняться на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 46 играх она раздобыла 54 очка.

    В трех заключительных встречах прошлого года «Торпедо» победило. В «Нагорном» хозяева разобрались с «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотивом» (6:5).

    В первом январском поединке «автозаводцы» еще раз крупно обыграли «Сочи» (5:2). А победная серия команды Дэвида Немировски прервалась 5 числа, когда его подопечные уступили «Нефтехимику» по буллитам (0:0, 1:2).

    Позже «Торпедо» потерпело второе поражение, проиграв «Металлургу» Мг (2:3). Но затем нижегородцы хлопнули «Трактор» (3:2) и «Авангард» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.73, на ничью — за 4.50, а победа «Торпедо» оценивается в 3.94.

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    Если отбросить пару недавних поражений, то команда Дэвида Немировски сейчас проводит достойный отрезок регулярки.

    В 7 играх из 10 недавних «автозаводцы» выходили победителями. Кроме того, в упомянутых встречах они забивали 3+ гола. Вскрыть оборону противников нижегородцам удастся и в столице. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.94.

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