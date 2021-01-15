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    «Аризона» дома не разочарует болельщиков?

    «Аризона» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Сан-Хосе»
    «Аризона»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 15 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2021 года
    Аризона
  • НХЛ
    •  Аризона 05:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла, штат Аризона, регулярный сезон 2019/20 закончил на 11 месте в Западной конференции. За 70 матчей он заработал 74 зачетных балла.

    Но перед приостановкой сезона «Аризона» была не в лучшем настроении. В паре последних поединков регулярки «Йотис» потерпели поражения от «Калгари» (2:3) и «Виннипега» (2:4).

    Выйдя в плей-офф, команда Рика Токкета сразилась с «Нэшвиллом» в 1/16 финала. В противостоянии до трех побед «койоты» проиграли всего раз, потому они легко взяли серию — 3:1.

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    А вот в следующем раунде Кубка Стэнли «Аризона» попала на «Колорадо» и уже не справилась с соперниками, потерпев четыре поражения (0:3; 2:3; 1:7; 1:7). В итоге серия легко была сдана — 1:4.

    «Сан-Хосе»

    В минувшем розыгрыше регулярки команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, оказалась на последнем месте в таблице Западной конференции.

    В 70 играх «Сан-Хосе» набрал всего 63 балла, победив лишь в 22 матчах в основное время. На «Западе» «рыбы» имели худший показатель в обороне (226 пропущенных).

    Шесть матчей из семи последних в минувшем розыгрыше НХЛ команде Боба Бугнера посчастливилось провести дома. В трех играх «изумрудные» победили «Нью-Джерси» в овертайме, разгромили «Питтсбург» (5:0) и «Торонто» (5:2).

    Но в следующих поединках на своем льду «Сан-Хосе» влетел «Миннесоте» (2:3), «Оттаве» в дополнительное время (1:2) и «Колорадо» (3:4). В последней игре сезона «рыбы» были разбиты «Чикаго» в «Юнайтед Центре» (2:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры предлагают котировку 2.35, на ничью — 4.40, а на победу «Сан-Хосе» — 2.68.

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    Прошлую регулярку «Сан-Хосе» провел ужасно. Команда очень много проигрывала и пропускала больше других на «Западе».

    В паре последних очных матчей против «Йотис» «рыбы» также уступили, пустив в свою сетку 3+ шайбы (2:3; 3:6).

    Против такого соперника команда хозяев, которая будет играть при зрителях (ограничение по числу), выложится на максимум и возьмет свое. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче за 1.82.

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