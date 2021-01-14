«Торонто» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

На момент приостановки регулярного сезона 2019/20 команда из Торонто, провинция Онтарио, Канада, была восьмой в турнирной таблице Восточной конференции.

В 70 играх регулярки «Торонто» был неплох в нападении и забил суммарно 238 голов, что является третьим лучшим показателем в атаке среди всех клубов «Востока».

Выйдя в плей-офф, «Торонто» встретился с «Коламбусом». Противостояние дошло до пяти матчей, в которых «листочки» потерпели три поражения.

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Сперва они уступили всухую — 0:2, а затем команда Шелдона Кифа отыгралась — 3:0. Но позже «Торонто» влетел в овертайме (3:4), снова сравнялся в серии благодаря победе в дополнительное время (4:3), а в решающей игре был разгром (0:3).

«Монреаль»

В минувшем розыгрыше регулярки команда из Монреаля, провинция Квебек, Канада, смогла до паузы в НХЛ занять 12 место в турнирной таблице Восточной конференции.

С последнего плей-офф места «Монреалю» удалось выскочить в раунд на вылет. На стадии 1/16 канадцы встретились с «Питтсбургом». В этой серии «Хабс» добыли убедительную победу — 3:1.

Реальные трудности подопечные Клода Жюльена начали испытывать в противостоянии с «Филадельфией». Рубка команд дошла до шести поединков.

В ходе матчей с «Флайерз» «Монреаль» сумел победить всего пару раз, потому из-за поражений в четырех других встречах канадцы оказались слабее в серии — 2:4 и закончили сезон.

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» в канадском дерби оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Монреаля» — 2.98.

В принципиальном противостоянии соперники всегда стараются выложиться на максимум. Их прошлая игра на «Скотиабанк Арене» подарила 10 заброшенных шайб (5:5), а затем в серии буллитов удачнее действовал «Монреаль» (1:0).

Две последних встречи в НХЛ прошли в Монреале. Оба раза хозяева в «Белл Центре» были сильнее. Поэтому в грядущей встрече команда Кифа сделает все, чтобы наконец-то взять очки в дерби и прервать безвыигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» в матче за 1.75.