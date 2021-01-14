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    Чем запомнится битва клубов из Пенсильвании?

    «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 14 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Питтсбург»
    Трэвис Конечны
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 января. Начало встречи — в 01:30 мск. «Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Января 2021 года
    Филадельфия
  • Кубок Стэнли
    •  Филадельфия 01:30 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Филадельфия»

    По итогам прерванного регулярного сезона команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, смогла занять четвертое место в Восточной конференции.

    В 69 играх регулярки «Флайерз» забили 232 гола. В Столичном дивизионе это был третий лучший показатель в атаке. После возобновления НХЛ «Филадельфия» оказалась первой в группе «Востока», благодаря чему она ожидаемо попала в плей-офф.

    В Кубке Стэнли команда Алена Виньо успела провести еще 11 матчей. В первом противостоянии оранжевые четырежды хлопнули «Монреаль» и спокойно вытащили серию — 4:2.

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    А вот в четвертьфинале «Филадельфии» было сложно тягаться с «Айлендерс». В противостоянии с нью-йоркским клубом «Флайерз» в итоге проиграли — 3:4 и закончили сезон.

    «Питтсбург»

    Другой клуб из штата Пенсильвания, представляющий Питтсбург, в прерванном регулярном сезоне финишировал на пятом месте в таблице Восточной конференции.

    А после рестарта НХЛ «Питтсбург» встретился с «Монреалем» в плей-офф. На стадии 1/16 «пингвины» откровенно провалили серию.

    Начались проблемы у команды Майка Салливана уже в первом матче, когда «Пенс» уступили «Монреалю» в дополнительное время (2:3).

    Позже «Питтсбургу», конечно, удалось выровнять положение дел (3:1), но в двух следующих поединках «птицы» проиграли (3:4; 0:2) и на раннем этапе отправились отдыхать.

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.55, на ничью они предлагают поставить за 4.12, а на победу «Питтсбурга» — за 2.58.

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    В последних трех очных матчах «Флайерз» выглядели неплохо. Два поединка прошли в рамках НХЛ, а еще одна встреча — в ходе предсезонки.

    Но в каждом матче оранжевые забивали 3 шайбы. В стартовой игре с «Пингвинз» команда Виньо также вколотит сопернику из одного штата минимум трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.66.

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