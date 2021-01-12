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    Ожидать ли разгрома хозяев в Латвии?

    «Динамо» Рига — ЦСКА. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — ЦСКА
    Богдан Киселевич
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене Рига» 12 января. Начало встречи — в 20:30 мск. «Динамо» Рига — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 20:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийский клуб в 42 поединках регулярного сезона сумел набрать всего 21 очко. С такими показателями команда застряла на последнем месте в зачете «Запада».

    С 9 по 28 декабря «Динамо» Рига потерпело шесть поражений кряду. В последнем поединке этой неприятной полосы латвийцы проиграли «Торпедо» (2:3).

    Но затем подопечные Петериса Скудры. Добыли две победы в основное время. Такой подвиг удался динамовцам впервые в сезоне. В одном из матчей клуб из Риги разбил «Спартак» (5:2).

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    А в следующем поединке «Динамо» Рига обыграло «Динамо» Москва (5:4). Однако в двух последних встречах латвийцы крупно влетели «Динамо» Минск (2:6) и «Локомотиву» (1:4).

    ЦСКА

    Лидеры Западной конференции приняли участие в 43 матчах. За все это время они заработали 67 баллов и опередили ближайших преследователей на 6 пунктов.

    Минувший год ЦСКА завершил двумя поражениями на чужих аренах. В Питере гости уступили СКА по буллитам (3:3, 1:3), а в Подольске они не справились с «Витязем» (1:2).

    В дебютной игре 2021-го подопечные Игоря Никитина одержали верх над «Йокеритом» в овертайме (5:4), а затем была потеря очков в домашней встрече с «Авто», которую «армейцы» сдали в серии буллитов (1:1, 0:1).

    После этого ЦСКА в родных стенах разнес «Нефтехимик» (6:1), а 10 января «кони» в Питере добыли волевую победу над СКА в дополнительное время (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига в их домашней игре букмекеры дают коэффициент 7.20, на ничью — 6.30, а на победу ЦСКА — 1.32.

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    В недавних пяти гостевых матчах с участием ЦСКА только раз суммарный тотал перевалил за 5 голов. В остальных играх «армейцы» выступили скромнее.

    В пяти последних очных поединках в Латвии соперники также не забрасывали больше 5 шайб. Конечно, москвичи увезут очки из Риги, но динамовцы попытаются не проиграть крупно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.64.

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