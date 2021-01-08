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    Победит ли «Йокерит» в четвертой домашней встрече кряду?

    «Йокерит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Спартак»
    Виктор Лёв
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 8 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Января 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Команда из города Хельсинки провела пока только 38 матчей в регулярке. За все это время она заработала 48 очков, благодаря чему в таблице Западной конференции занимает шестое место.

    В конце минувшего года календарь «Йокерита» совпал так, чтобы команда провела три встречи кряду дома. Во всех этих матчах «шуты» были непобедимы. В одном из поединков хозяева обыграли «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2).

    В следующей игре подопечные Лаури Марьямяки одержали верх над «Локомотивом» в дополнительное время (4:3). А в последнем матче 2020-го «джокеры» разобрались со СКА (2:1).

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    Испортила картину «Йокериту» встреча 3 января с ЦСКА. В Москве команда Лаури Марьямяки проиграла (4:5). А через пару дней финны разбили «Сочи» в «Большом» (5:0).

    «Спартак»

    Столичный клуб снова идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции. За 43 матча регулярки «народная команда» заработала 46 очков.

    Концовку прошлого года «Спартак» провалил. Два финальных поединка 2020-го красно-белые провели у себя дома. В обоих встречах московский коллектив уступил с крупным счетом.

    В одном из матчей подопечные Олега Знарка без шансов были разгромлены «Динамо» Москва (0:6). А после поражения в столичном дерби «гладиаторы» неожиданно влетели рижскому «Динамо» (2:5).

    Новый год «Спартак» также встретил печально. В Магнитогорске команда Знарка оказалась слабее «Металлурга» Мг (3:4). А 6 января столичные выпутались из полосы неудач, хлопнув «Трактор» (6:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 1.70. На ничью они дают коэффициент 4.50, а на победу «Спартака» — 4.08.

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    В текущем сезоне «Спартак» редко выигрывает больше одного матча кряду в гостях. Удачные выездные отрезки красно-белые выдали всего пару раз.

    Ну а «Йокерит» дома хорош. В родных стенах финны чувствуют себя уверенно и на данный момент они одержали шесть побед в семи последних встречах на «Хартвалл Арене». Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с коэффициентом 1.70. 0

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