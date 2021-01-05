«Сочи» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Йокерит».

«Сочи»

После 42 сыгранных матчей регулярки коллектив из Краснодарского края расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 30 зачетными баллами в копилке.

В последних пяти поединках «Сочи» потерпел четыре поражения. В одном из упомянутых матчей «леопарды» сразились с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где в итоге крупно влетели хозяевам — 1:4.

В следующей выездной игре подопечные Евгения Ставровского уступили «Локомотиву» (3:6). Парочку финальных поединков минувшего года сочинцы провели в родных стенах.

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В «Большом» эта команда была разбита СКА (1:4) и сама раскатала «Северсталь» (6:2). В начале текущего года «леопарды» на своем льду получили полную сетку от «Торпедо» (2:5).

«Йокерит»

Финский клуб из города Хельсинки принял участие лишь в 37 встречах в рамках регулярного первенства. На данный момент эта команда находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 46 баллами.

Недавно «Йокерит» потерпел четыре поражения кряду, пропустив в трех поединках по 4 шайбы. Сперва в двух матчах с «Ак Барсом» шуты уступили с одинаковым счетом — 1:4.

После провальных матчей с казанцами подопечные Лаури Марьямяки влетели «Витязю» (1:2) и «Динамо» Москва (0:4). А прервалась данная серия домашней победой над «Северсталью» по буллитам (3:3, 3:2).

Затем на «Хартвалл Арене» «джокеры» хлопнули «Локомотив» в дополнительное время (4:3), а также победили СКА (2:1). В 2021-м «Йокерит» в Москве уступил ЦСКА в добавочном периоде (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.64, на ничью — 4.40, а на победу «Йокерита» — 1.81.

Команда Евгения Ставровского все еще плавает в нижней части таблицы Запада без шансов на повышение.

А вот финский коллектив продолжает подниматься вверх и уже в грядущей встрече он может ворваться в топ-5. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с коэффициентом 1.81. 0