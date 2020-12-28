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    Продолжит ли Канада феерить на групповом этапе?

    Словакия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словакия U20 — Канада U20
    Канада в матче с Германией
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Словакии 28 декабря сыграет с командой Канады. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Словакия U20 — Канада U20.

    Словакия

    В первом поединке МЧМ сборная Словакии смогла заработать 3 балла, благодаря чему в группе A она находится на третьем месте. Столько же очков набрали первые две команды.

    В дебютном матче турнира Словакия встретилась со швейцарцами. К этому поединку коллектив Роберта Петровицки подходил в статусе аутсайдеров. Несмотря на котировки, словаки смогли удивить своих соперников хорошей защитой.

    В створ ворот этой команды Швейцария нанесла 28 бросков. Но Словакия отразила 100% угроз, а сама нашла свой момент у чужих ворот в третьем периоде. В итоге ребята Петровицки добыли минимальную победу — 1:0.

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    На прошлом ЧМ Словакия смогла выйти из группы, однако в четвертьфинале наткнулась на Канаду. С действующими чемпионами она тягаться не в состоянии, поэтому была разгромлена (1:6).

    Канада

    Канадская сборная после первого же матча возглавила турнирную таблицу группы A благодаря трем набранным баллам и сумасшедшим второстепенным показателям.

    На старте МЧМ «кленовые» сошлись в противостоянии с Германией. Но равной битвы не вышло, поскольку коллектив Андре Туриньи настрелял в сетку немцев 16 шайб, когда сам пропустил всего 2. В итоге Канада победила разгромно — 16:2.

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    • В этом поединке канадцы нанесли 44 броска в створ ворот соперников. А их реализация составила 36.36%. Сами же «листья» отразили 13 угроз из 15 возможных.

    Ну а в минувшем розыгрыше МЧМ Канада добыла золото. В финале она встретилась с Россией и горела в матче до половины третьего периода, после чего смогла изменить ход игры и вырвала победу (4:3).

    Прогноз и ставка

    Победа Словакии во втором матче оценивается в 53.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 25.0, а на победу Канады — 1.01.

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    Уже на старте турнира амбициозная молодежь из Канады громко заявила о намерениях бороться за золото, хлопнув Германию.

    С такой формой она должна легко разбираться со Словакией, чтобы оторваться от коллектива Петровицки в таблице. Наши прогноз и ставка — победа Канады в первом периоде с форой -2 за 1.93. 0

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