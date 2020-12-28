Словакия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Словакии 28 декабря сыграет с командой Канады. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Словакия U20 — Канада U20.

Словакия

В первом поединке МЧМ сборная Словакии смогла заработать 3 балла, благодаря чему в группе A она находится на третьем месте. Столько же очков набрали первые две команды.

В дебютном матче турнира Словакия встретилась со швейцарцами. К этому поединку коллектив Роберта Петровицки подходил в статусе аутсайдеров. Несмотря на котировки, словаки смогли удивить своих соперников хорошей защитой.

В створ ворот этой команды Швейцария нанесла 28 бросков. Но Словакия отразила 100% угроз, а сама нашла свой момент у чужих ворот в третьем периоде. В итоге ребята Петровицки добыли минимальную победу — 1:0.

Все прогнозы на хоккей

На прошлом ЧМ Словакия смогла выйти из группы, однако в четвертьфинале наткнулась на Канаду. С действующими чемпионами она тягаться не в состоянии, поэтому была разгромлена (1:6).

Канада

Канадская сборная после первого же матча возглавила турнирную таблицу группы A благодаря трем набранным баллам и сумасшедшим второстепенным показателям.

На старте МЧМ «кленовые» сошлись в противостоянии с Германией. Но равной битвы не вышло, поскольку коллектив Андре Туриньи настрелял в сетку немцев 16 шайб, когда сам пропустил всего 2. В итоге Канада победила разгромно — 16:2.

В этом поединке канадцы нанесли 44 броска в створ ворот соперников. А их реализация составила 36.36%. Сами же «листья» отразили 13 угроз из 15 возможных.

Ну а в минувшем розыгрыше МЧМ Канада добыла золото. В финале она встретилась с Россией и горела в матче до половины третьего периода, после чего смогла изменить ход игры и вырвала победу (4:3).

Прогноз и ставка

Победа Словакии во втором матче оценивается в 53.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 25.0, а на победу Канады — 1.01.

Уже на старте турнира амбициозная молодежь из Канады громко заявила о намерениях бороться за золото, хлопнув Германию.

С такой формой она должна легко разбираться со Словакией, чтобы оторваться от коллектива Петровицки в таблице. Наши прогноз и ставка — победа Канады в первом периоде с форой -2 за 1.93. 0