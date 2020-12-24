СКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

СКА
Команда, представляющая в КХЛ Санкт-Петербург, приняла участие в 38 встречах регулярного сезона, в ходе которых она завоевала 53 очка. С такими показателями клуб идет вторым в Западной конференции.
В декабре СКА провел шесть поединков. В четырех матчах «армейцы» выходили победителями. А начал свои выступления зимой клуб из Питера с поражения от «Металлурга» Мг (1:2).
Далее команда Валерия Брагина в Челябинске разгромила «Трактор» (5:1). После этого СКА в «Ледовом дворце» неожиданно проиграл «Динамо» Рига в серии буллитов (3:3, 2:3).
В следующих поединках «армейцы» добыли две разгромных победы. В этих матчах СКА снес «Автомобилист» (7:2) и «Динамо» Рига (4:1). В своей последней встрече питерцы обыграли ЦСКА по буллитам (3:3, 3:1).
«Северсталь»
Череповецкий клуб поучаствовал в 36 играх регулярного первенства, в ходе которых он заработал 42 балла и занял шестое место в зачете Западной конференции.
В начале декабря «Северсталь» в Ярославле сразилась с «Локомотивом». На «Арене-2000» гости влетели крупно (1:5). А после этого «стальные» провели беспроигрышную серию из пяти встреч.
Сперва в дополнительное время подопечные Андрея Разина обыграли «Динамо» Рига (4:3). После этого команда из Череповца по буллитам победила «Авангард» (1:1, 2:1).
Далее в родных стенах «Северсталь» взяла верх над «Динамо» Рига (4:2), «Спартаком» (4:3) и «Торпедо» (3:0). А после паузы на Евротур команда Андрея Разина потерпела поражение от «Локомотива» (1:2).
Прогноз и ставка
На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.55, а на победу «Северстали» — 6.85.
В своих последних матчах команды демонстрируют неплохие результаты и чаще выигрывают. Несмотря на разные положения в таблице, в Питере соперники устроят между собой равную битву.
Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.80. 0