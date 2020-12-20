Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Финляндии (5:1). Героем стал новичок национальной команды Дмитрий Воронков, на счет которого два гола, в том числе и победный. Россия набрала восемь очков и стала первой. У финнов три очка и третье место.

Третий матч Самонова

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что наставник сборной России не стал менять голкипера СКА, который провел все три матча на турнире.

«От добра добра не ищут. Штаб сборной России решил доверить ворота в заключительном матче турнира с финнами Александру Самонову, успешно сыгравшему со шведами и особенно с чехами. Три матча за четыре дня — испытание наисерьезнейшее, пройти которое по силам вратарям высокого класса.

Владислав Третьяк вспоминал Суперсерию-72, где он в 20 мальчишеских лет провел все восемь матчей и в концовке едва не падал от усталости. Самонову 24, в этом возрасте Третьяк уже дважды побеждал на Олимпийских играх. Пожелаем Александру (и не только ему) пробиться в пекинский состав и вернуться из столицы Китая с золотой медалью.

Состав на сегодняшнюю игру 🙌

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В заявку не попали получивший травму в предыдущем матче с чехами Антон Бурдасов и пока ищущий себя в сборной Владимир Ткачев. Их заменили гренадер Егор Коршков и Кирилл Марченко, который вышел в тройке с Вадимом Шипачевым и Андреем Чибисовым. Для победы в Кубке Первого канала россиянам хватало ничьей в основное время. Суоми надо было побеждать не за пределами трех периодов».

Историческая шайба сборной России

Автор Sport24 Артем Гаев напоминает, что первая шайба в матче стала юбилейной, 25000-й для сборной России.

«Ну а в первом периоде сегодняшней встречи с финнами пришло время респектовать двум олимпийским чемпионам — Егору Яковлеву и Вадиму Шипачеву. Началось все с нарушения гостей на молодом форварде СКА Кирилле Марченко, наши успели поменять вратаря на шестого полевого игрока и надолго заперли команду Суоми в зоне.

Сборная России долго двигала шайбу по периметру, казалось, хозяева ищут возможность вывести на бросок кого-то из игроков, расположившихся на синей линии. В какой-то момент атаку чуть не загубил Яковлев, но в итоге он стал одним из ее героев. Капитан Шипачев отдал поперечный пас на защитника "Магнитки", а тот отреагировал умной обратной передачей — в итоге нападающий московского "Динамо" забивал уже в пустой угол.

Настоящая хоккейная красота, которую болельщики будут не против видеть в исполнении главной команды страны еще чаще! Шайба в итоге получилась не только красивой, но и исторической — 2500-й в послесоветской истории сборной. Шипачев и Яковлев старались не зря».

Валерий Брагин Главный тренер сборной России «Сегодня была третья игра на Кубке Первого канала, она получилась довольно агрессивной с нашей стороны. Хорошая победа. Играли за первое место. Была полная концентрация полный матч. Мы решили почти всех посмотреть. Ткачев устал, Ожиганов в СКА играл все матчи. Поэтому они сегодня не играли. Самонов провел все три матча, потому что для нас это последний турнир перед чемпионатом мира. Клубные интересы здесь не при чем.

Бенефис Воронкова

Заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин хвалит дебютанта сборной, оформившего дубль во втором периоде и ставшего лучшим игроком встречи.

«Преимущество сборной России было подавляющим, и все, кто критиковал Брагина за осторожную игру на турнире до этого, должны быть довольны. Россияне подолгу владели шайбой в чужой зоне, разыгрывали красивые комбинации, хотя стоит признать, что соперник позволял слишком многое. Второй свой гол хозяева турнира забили в контратаке — Никита Сошников сделал передачу на Дмитрия Воронкова, который в касание отправил шайбу в ворота.

Габаритный 20-летний нападающий играет в "Ак Барсе" не слишком результативно — за сезон Воронков забросил всего пять шайб. Но и без голов он приносит много пользы на льду: с пятака Дмитрия не сдвинуть, в борьбе у бортов шайбу не отобрать. Свой второй гол он забил в фирменной манере, прорвавшись к воротам соперника и добив шайбу после того, как Олкинуора отразил первый бросок.

Дебютант сборной Воронков мог делать хет-трик, но не реализовал пару моментов. В любом случае он стал лучшим игроком сборной в матче с финнами. А ведь еще два года назад Воронков играл в ВХЛ за фарм-клуб "Ак Барса". В январе он стал антигероем финала МЧМ против Канады (3:4), нахватав удалений, и получил много критики в соцсетях. Кого-то другого это могло бы сломить, но Дмитрий воспринял это спокойно и с того момента начал прогрессировать еще сильнее».

Роман Ротенберг Глава штаба сборной России Мы выходим играть каждый матч на победу. У нас одна система. Стараемся играть с учетом советских традиций. Что касается Самонова, то вы помните, что Сорокин на прошлом Кубке Первого канала провел два матча. У нас нет клубных интересов, в сборной спортивные интересы. Мы пока не знаем, состоится ли этот турнир в Чехии в апреле. Мы не можем рисковать. У нас сейчас на Евротуре шесть матчей и шесть побед. Проверено огромное количество игроков. У нас уехало много вратарей, это трудный вопрос. Непросто находить новых вратарей. Самонов выиграл три матча, это пища для размышления для тренерского штаба.

Финны били-били, и забили

Автор Allhockey Владислав Уткин отдает должное финской команде, хотя и отмечает, что россияне пропустили гол из-за собственной ошибки.

«Практически сразу же финны ответили своей шайбой. Иломяки бросил с ближнего расстояния и забил, но Песонен, которого сватают в Казань, перед этим воткнулся в Самонова. Тренерский штаб сборной России взял запрос на видеопросмотр и оказался прав — судьи не засчитали шайбу с формулировкой "блокировка вратаря".

В скором времени свою первую шайбу на турнире мог забросить Денис Зернов. Форвард "Авангарда" хорошо сместился с левого края в центр и убрал защитника, но в решающий момент шайба сошла у него с крюка. А вот для Воронкова перерыв между первым и вторым оказался небольшим — всего пять минут. Дмитрий вновь забил с пятака. С первым его выстрелом Юхо Олкинуора справился, но вот против добивания он оказался бессилен.

🚨 Harri Pesonen 🇫🇮

3-1 RUS pic.twitter.com/71qBCv9UsR — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) December 20, 2020

Но, чтобы быть честными, скажем, что финны по итогам двух периодов на свой гол наиграли. Они его и получили. Причем, что самое обидное, случился он из-за нашей ошибки. Чибисов обрезался в средней зоне и выдал шикарный пас на Песонена. И тот выбежал один на один с Самоновым и поразил ворота нашей команды. Так счет стал 3:1».

Андрей Кузьменко Нападающий сборной России Пока здорово получается. Партнеры отдают. Удалось стать лучшим бомбардиром турнира. У нас все игроки — лидеры. Все четыре звена стараются принести победу.Мы отталкиваемся от своей игры. Здорово мы сыграли, в том числе в обороне. Самонов хорошо нас подтащил. Спасибо ему. У отца был день рождения в день игры со Швецией, так что были особые эмоции.Не загадываю, что будет завтра. А тем более, что будет в мае. Так что о чемпионате мира мыслей нет и не будет

Нервная концовка

Автор «Чемпионата» Лев Лукин сетует на то, что в концовке матча россияне занервничали и не сумели хладнокровно довести дело до победы, реализовав большинство.

«Два периода команды обходились совсем без удалений (если не считать тот отложенный штраф, во время которого забил Шипачёв), но в третьем отрезке у судей появилась работа. Сначала в бокс для провинившихся отправился Микаэль Руохомаа, через четыре минуты — Юлиус Юнттила. Но наша сборная не смогла реализовать эти шансы, причём первое большинство и вовсе прошло без моментов.

Но у России были уже другие задачи — впереди маячила третья победа подряд и выигрыш домашнего турнира. После второго неудачного большинства, которое заканчивалось контратаками финнов и российским пробросом, Валерий Брагин даже взял тайм-аут, чтобы успокоить ребят.

Совсем успокоиться не получилось. На 57-й минуте Коршков схватил необязательное удаление, финны сняли вратаря и провели самый горячий отрезок в матче у ворот Самонова, но Россия отбилась, а затем Павел Карнаухов, отобрав шайбу у Руохомаа, поразил пустую финскую "рамку". Точку в матче поставил Андрей Кузьменко (лучший нападающий сборной России на турнире), отличившись на последних секундах основного времени».

Максим Мамин Нападающий сборной России Впечатления отличные, три матча выиграли. Получилось практически все, что хотели. Сыграли по заданию. Понятно, что сегодня было тяжелее физически, но парни справились. Работали на сто процентов, поэтому результат пришел. Наше звено? Здорово, что сегодня получилось забить. Воронков и Карнаухов забили первые голы за сборную. Приятные бонусы для них. Очень понравилось играть с Воронковым. Парень работоспособный, здорово действует под воротами, понимает игру. Думаю, у него все еще впереди

К Брагину есть вопросы

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов не может назвать выступление сборной России на Кубке Первого канала идеальным.

«Даже если ставить целью обязательный и безоговорочный триумф на домашнем турнире Евротура, далеко не обязательно было ставить одного и того же вратаря в трех матчах подряд. Как и не обязательно было ссылать в запас Владимира Ткачева — нападающего, который из потенциального лидера сборной вдруг превратился в главного изгоя.

На домашнем этапе Евротура так и не сыграли два вратаря. Иван Федотов с Даниилом Тарасовым не провели на Кубке Первого канала ни минуты. Кого будет винить тренерский штаб сборной России, если к услугам кого-то из этих голкиперов придется обратиться на чемпионате мира, но ни тот, ни другой не будет обладать необходимым опытом?

Лучшие моменты матча с финнами на Кубке Первого канала. Смотрим! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w7z5gyRfwk — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

Зато Брагин наиграл для СКА Александра Самонова, который за весь этот сезон провел всего восемь полных матчей в КХЛ. За четыре дня на московском этапе Евротура у него накопилось сразу три игры. Так и не дебютировал за национальную команду Артем Минулин, но это решение тренеров читалось. Почти весь турнир в запасе просидел Александр Кадейкин. А вот то, что Кирилл Марченко после двух матчей в запасе все-таки прорвался в основу, да еще и сразу в первое звено, можно отнести к редким позитивным решениям.

Как это обычно и бывает в матчах с финнами, игра получилась вязкая и не самая зрелищная. Впрочем, на этот раз винить в этом стоит не только наших соседей из Суоми, для которых это национальный стиль, но и команду Брагина. Кажется, нам надо привыкать, что знаменитая формула "биться-бороться" перетечет из молодежной сборной в первую».

Владислав Третьяк Президент ФХР Самонов и Аскаров — два вратаря, которые сыграли три матча подряд. Очень тяжело провести за пять дней три игры. Была головная боль по вратарям, а сейчас все нормально. Самонов все доказал. Дебют Брагина? Будем оценивать на чемпионате мира. Сегодня игра получилась намного зрелищнее. Мне она понравилась больше всего из трех матчей. Вот вчера чехи посвежее были, но мы реализовали свои моменты. Сегодня мы были лучше по броскам, по движению.

Ткачев в опале?

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов подводя итоги турнира также не обходит внимаем то, что лучший бомбардир СКА не вышел против финнов.

«Четыре периода провел на турнире Владимир Ткачев. Наследник Панарина и Гусева с Швецией и Чехией пропускал третьи 20-минутки, а на матч с Финляндией не вышел вовсе. Валерий Брагин после чехов сказал, что просто делает ставку на более свежих игроков.

При этом по ходу ноября сообщалось, что выступающий за СКА Ткачев недоволен беспричинно уменьшающимся игровым временем. Писали даже о конфликте с Романом Ротенбергом, что было опровергнуто. Забавное совпадение, что на сайте ФХР Ткачев — единственный хоккеист сборной России без фотографии в протоколах матчей.

🇷🇺🥇

Самонов — лучший вратарь турнира.

Яковлев — лучший защитник турнира.

Кузьменко — лучший нападающий турнира.

Каждому — по памятному снеговику от нашего специального робота.#RUSFIN #РоссияВМоемСердце — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

Другой важный факт, который нужно знать чтобы делать выводы, у СКА уже через два дня армейское дерби. Ну а на третий матч Кубка Первого канала не вышел не только Ткачев (лучший бомбардир СКА в сезоне), но и Игорь Ожиганов (Лучший бомбардир СКА в сезоне среди защитников)». 0