Победа без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган

Брагин не стал менять состав
Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева изучает стартовый состав сборной России и сетует, что, несмотря на успехи на Евротуре, национальная команда все равно будет делать ставку на игроков НХЛ.
«После победы по буллитам над Швецией тренерский штаб сборной России не стал вносить серьезные изменения в состав команды. В воротах с чехами вновь появился Самонов, в первой тройке с Шипачевым — Владимир Ткачев, которого Брагин посадил в начале третьего периода первой игры. Однако три новичка все-таки вышли: Толчинский вместо Коршкова, Саморуков вместо Галенюка, Антипин — Лямкина. Замены были логичны: тройка, ушедших в запас, не слишком проявила себя в первой встрече.
К тому же Кубок Первого канала, несмотря на задачу побеждать, все еще является проверочным турниром в рамках подготовки к чемпионату мира. Правда, совсем не верится, что большая часть этой команды окажется на мировом первенстве в мае. Сегодня НХЛ официально объявила о старте регулярного чемпионата 13 января, который должен закончится в начале мая.
Состав на игру с чехами на Кубке Первого канала 🙌🏻#россиявмоемсердце #снамироссия pic.twitter.com/wzfqW0gfce— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020
Это значит, что не попавшие в плей-офф и, возможно, вылетевшие в первом раунде хоккеисты смогут приехать в сборную. Зная любовь "Красной машины" к энхаэловцам, в прошлые годы мы всегда держали места под Овечкина и Ко, на них и будет делаться ставка. А это значит, что из нынешней сборной не больше десяти человек окажутся в Минске или в другом городе, который примет ЧМ-2021».
Первый гол Бурдасова
Автор Allhockey.ru Владислав Уткин радуется за нападающего сборной России, прервавшего затяжную безголевую серию.
«Чехи начали активнее, и они первыми заработали большинство. Уже на сорок седьмой секунде Дмитрий Юдин отправился отдыхать на две минуты за задержку соперника. Напряжение у наших ворот присутствовало, но реально серьезных моментов чешская команда не создала. В принципе, начало сегодняшней встречи напомнило ту картину, которую мы наблюдали в первом периоде игры со шведами.
Соперник владел территорией, но сегодня извлечь из этого выгоду, как это было в четверг, ему не удалось. А вот у нас нашей команды игра в чужой зоне долго не ладилась. Первый бросок в створ ворот чехов был нанесен в конце седьмой минуты. Сразу же после этого наша сборная выиграла вбрасывание и вывела на бросковую позицию Антона Бурдасова.
December 19, 2020
Один из наших самых опытных игроков не забивал в 28 сыгранных матчах за сборную. Но так сложилось, что именно сегодня его неудачная серия наконец-то прервалась. Его кистевой бросок из-за круга вбрасывания достиг цели и вывел нашу команду вперед. Отметим в этой комбинации и Дмитрия Саморукова, который оформил свою первую результативную передачу в составе национальной команды».
Итоговая статистика игры 🙌 pic.twitter.com/weXvRAd3cu— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020
Вместо 3:0 получили 2:1
Автор Sportbox.ru Сергей Кулагин радуется активному первому периоду в исполнении россиян и сетует, что не удалось сделать счет крупным.
«Как оказалось, такие броски для Романа Вилла — серьезная проблема. Кузьменко после выигранного вбрасывания сместился в центр и бросил практически с той же позиции, что несколькими минутами ранее Бурдасов, но в другой угол — 2:0. У Андрея 9 голов в 16 матчах. Игра тройки Бурдасов — Морозов — Кузьменко набирает все боле интересные очертания — а ведь Иван сыграл с этими партнерами всего два матча в СКА и один в сборной.
December 19, 2020
Закрепить успех могли в большинстве: показалось, что шайба попала в цель после удара Ожиганова, даже сирену уже включили. Но это была всего лишь штанга, судьи даже повтор не пошли смотреть. Вместо 3:0 получили 2:1 — Седлак исправился за недавнее удаление: прошел по левому флангу и бросил из-под Марченко в ближнюю девятку. С одной стороны, Самонов мог потащить, но бросок получился слишком классным и внезапным .
Вернуть инициативу не получилось даже после второго удаления гостей. Напротив, они включили такие мощные контратаки, что легко могли сравнять. Конец первого периода прошел так же, как и начало: затяжные чешские атаки, тонна работы у защитников и Самонова и удаление у сборной России. Только теперь Антипин, а не Юдин».
Второй период без голов
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев хвалит игру россиян во втором периоде, хотя увеличить преимущество им и не удалось.
«Второй период прошел на встречных курсах: Россия хотела оформить комфортное преимущество над соперником, Чехия желала сравнять. Но отрезок вышел без голов. Ближе к ним были россияне. Команды поиграли "4 на 3".
Находясь в большинстве, команда Брагина разыгрывала через Ткачева, Шипачева и Воронкова, но первый в упор не замечал последнего, отведя молодому лидеру из Казани лишь роль закрывающего обзор Виллу, хотя отдай Ткачев в одном моменте не на Шипачева, а на Воронкова, счет бы вполне себе мог измениться.
Как и в первом матче, в третьем периоде Брагин вновь посадил Ткачева в запас: "Каждый матч сборная играет на победу. Перед третьим периодом выбрали более свежих, эти три линии довели матч до победы. На Евротуре скорости выше, чем в КХЛ — нужно быстрее думать, быстрее принимать решения", — объяснит позже свое решение Валерий Брагин, главный тренер сборной России.
Здорово "покуролесил" у ворот чехов и Кузьменко, "обворовывая" чехов так виртуозно, что даже его партнеры по команде наверняка не ожидали такой карусели. Но отправить шайбу в ворота все равно н удалось. Однако, многие эксперты отмечают отличные действия форварда на площадке».
Нервный третий период
Автор «Чемпионата» Лев Лукин фиксирует, что третий период, хоть и начался с быстрого гола, выдался для россиян непростым.
«А вот в начале третьего отрезка голкипер "Трактора" пропустил третью шайбу. На льду одновременно оказались Андрей Чибисов и Максим Мамин и соорудили шикарный гол: форвард "Металлурга" от борта отдал классную, "слепую" передачу на пятачок, обманув нескольких чехов, а нападающий ЦСКА замкнул её точно в ворота. Красивый и очень важный, своевременный гол!
Эффектно! pic.twitter.com/CcmWEYhtox— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020
Чехи рук опускать не собирались и активизировались. Заставили Дмитрия Юдина заработать второе удаление в матче, правда, снова ничего не создали в большинстве, зато в равных составах Ян Мандат потревожил штангу ворот Самонова.
Впрочем, подопечным Брагина быстро удалось погасить пыл чехов. Наши парни перевели игру в чужую зону, заработали своё большинство, да и в целом демонстрировали сопернику, что играть по счёту и удерживать преимущество они не собираются, а будут атаковать до конца.
Не помешала сборной России поддерживать темп даже потеря Антона Бурдасова, из-за которой Брагину пришлось слегка перетряхивать звенья. Форвард получил болезненный удар ещё во втором отрезке и не вышел на третий период, а вместо него с Морозовым и Кузьменко стал выходить Чибисов».
От победы сборной не веет феерией
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль считает, что к сборной России, несмотря на две победы, есть вопросы.
«Мы не увидели от сборной невероятных кружев в атаке, но к своим моментам россияне подошли ответственно. Максим Мамин доказал, что и без партнера по ЦСКА Окулова готов приносить пользу. Не менее эффектно в эпизоде с третьим голом сыграл Андрей Чибисов, выдавший передачу с неудобной руки на партнера.
Окончательно снять все вопросы о победителе мог Денис Зернов, но переиграть Вилла на буллите не сумел. Чехи же излишне увлекались позиционными розыгрышами и пропускали опасные контратаки россиян. А в расстановке "шесть на пять" защитник Машин промахнулся по шайбе, за что был наказан Маминым попаданием в пустые ворота.
December 19, 2020
Несмотря на крупный счет, от победы сборной не веет феерией. Остались вопросы по большинству и позиционной обороне. Но для того и придумали Евротур, чтобы вскрыть недочеты перед крупными турнирами. Тем не менее перед своими болельщиками побеждать всегда приятно».