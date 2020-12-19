Победа без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган

Во втором матче Кубка Первого канала сборная России оказалась сильнее команды Чехии (4:1). В первом периоде счет открыл Антон Бурдасов. Следом цели достиг бросок Андрея Кузьменко, но до перерыва Лукаш Седлак отыграл одну шайбу. В третьем периоде Максим Мамин забросил третью шайбу хозяев, а затем, когда в концовке чехи сняли вратаря, установил окончательный счет встречи — 4:1. После двух туров команда Валерия Брагина набрала пять очков и лидирует в турнирной таблице.

Брагин не стал менять состав

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева изучает стартовый состав сборной России и сетует, что, несмотря на успехи на Евротуре, национальная команда все равно будет делать ставку на игроков НХЛ.

«После победы по буллитам над Швецией тренерский штаб сборной России не стал вносить серьезные изменения в состав команды. В воротах с чехами вновь появился Самонов, в первой тройке с Шипачевым — Владимир Ткачев, которого Брагин посадил в начале третьего периода первой игры. Однако три новичка все-таки вышли: Толчинский вместо Коршкова, Саморуков вместо Галенюка, Антипин — Лямкина. Замены были логичны: тройка, ушедших в запас, не слишком проявила себя в первой встрече.

К тому же Кубок Первого канала, несмотря на задачу побеждать, все еще является проверочным турниром в рамках подготовки к чемпионату мира. Правда, совсем не верится, что большая часть этой команды окажется на мировом первенстве в мае. Сегодня НХЛ официально объявила о старте регулярного чемпионата 13 января, который должен закончится в начале мая.

Состав на игру с чехами на Кубке Первого канала 🙌🏻#россиявмоемсердце #снамироссия pic.twitter.com/wzfqW0gfce — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020

Это значит, что не попавшие в плей-офф и, возможно, вылетевшие в первом раунде хоккеисты смогут приехать в сборную. Зная любовь "Красной машины" к энхаэловцам, в прошлые годы мы всегда держали места под Овечкина и Ко, на них и будет делаться ставка. А это значит, что из нынешней сборной не больше десяти человек окажутся в Минске или в другом городе, который примет ЧМ-2021».

Валерий Брагин Главный тренер сборной России Удачно забили два быстрых гола, поэтому сборной Чехии нужно было отыгрываться. Соперник играл очень агрессивно. Полезная игра для наших хоккеистов, вовремя забивали голы, поэтому пришла победа. Почему Ткачев вновь не играл в третьем периоде? Каждый матч наша команда играет на победу. Перед третьим периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели встречу до победы. У Бурдасова повреждение, сейчас сложно сказать, что с ним. Будем смотреть. У него и в прошлом матче были моменты. Толчинский провел очень хорошую игру. Саморуков неплохой матч сыграл. То же самое могу сказать про Антипина. Доволен ребятами. У нас еще Кирилл Марченко не провел ни одного матча. Будем обсуждать, насчет вратаря на игру с финнами тоже еще не определились.

Первый гол Бурдасова

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин радуется за нападающего сборной России, прервавшего затяжную безголевую серию.

«Чехи начали активнее, и они первыми заработали большинство. Уже на сорок седьмой секунде Дмитрий Юдин отправился отдыхать на две минуты за задержку соперника. Напряжение у наших ворот присутствовало, но реально серьезных моментов чешская команда не создала. В принципе, начало сегодняшней встречи напомнило ту картину, которую мы наблюдали в первом периоде игры со шведами.

Соперник владел территорией, но сегодня извлечь из этого выгоду, как это было в четверг, ему не удалось. А вот у нас нашей команды игра в чужой зоне долго не ладилась. Первый бросок в створ ворот чехов был нанесен в конце седьмой минуты. Сразу же после этого наша сборная выиграла вбрасывание и вывела на бросковую позицию Антона Бурдасова.

Один из наших самых опытных игроков не забивал в 28 сыгранных матчах за сборную. Но так сложилось, что именно сегодня его неудачная серия наконец-то прервалась. Его кистевой бросок из-за круга вбрасывания достиг цели и вывел нашу команду вперед. Отметим в этой комбинации и Дмитрия Саморукова, который оформил свою первую результативную передачу в составе национальной команды».

Итоговая статистика игры 🙌 pic.twitter.com/weXvRAd3cu — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020

Вместо 3:0 получили 2:1

Автор Sportbox.ru Сергей Кулагин радуется активному первому периоду в исполнении россиян и сетует, что не удалось сделать счет крупным.

«Как оказалось, такие броски для Романа Вилла — серьезная проблема. Кузьменко после выигранного вбрасывания сместился в центр и бросил практически с той же позиции, что несколькими минутами ранее Бурдасов, но в другой угол — 2:0. У Андрея 9 голов в 16 матчах. Игра тройки Бурдасов — Морозов — Кузьменко набирает все боле интересные очертания — а ведь Иван сыграл с этими партнерами всего два матча в СКА и один в сборной.

Закрепить успех могли в большинстве: показалось, что шайба попала в цель после удара Ожиганова, даже сирену уже включили. Но это была всего лишь штанга, судьи даже повтор не пошли смотреть. Вместо 3:0 получили 2:1 — Седлак исправился за недавнее удаление: прошел по левому флангу и бросил из-под Марченко в ближнюю девятку. С одной стороны, Самонов мог потащить, но бросок получился слишком классным и внезапным .

Вернуть инициативу не получилось даже после второго удаления гостей. Напротив, они включили такие мощные контратаки, что легко могли сравнять. Конец первого периода прошел так же, как и начало: затяжные чешские атаки, тонна работы у защитников и Самонова и удаление у сборной России. Только теперь Антипин, а не Юдин».

Андрей Кузьменко Нападающий сборной России Даже не задумывался о своих голах. Хорошо получается в сборной играть. Здорово помогают, стараюсь оправдывать их доверие. Хочется играть с каждым матчем все лучше. В клубе с Морозовым успели сыграть два матча, Ваня здорово мне помогает, у нас хорошая химия, помогаем друг друга. Подбадриваем друг друга, подсказываем. Антон Бурдасов — очень хороший снайпер. Его первый гол за сборную был лишь вопросом времени. Поздравили его. Дальше — больше. Скорости в сборной выше, чем в КХЛ, поэтому играть еще интереснее. Хочется выкладываться на максимуме.

Второй период без голов

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев хвалит игру россиян во втором периоде, хотя увеличить преимущество им и не удалось.

«Второй период прошел на встречных курсах: Россия хотела оформить комфортное преимущество над соперником, Чехия желала сравнять. Но отрезок вышел без голов. Ближе к ним были россияне. Команды поиграли "4 на 3".

Находясь в большинстве, команда Брагина разыгрывала через Ткачева, Шипачева и Воронкова, но первый в упор не замечал последнего, отведя молодому лидеру из Казани лишь роль закрывающего обзор Виллу, хотя отдай Ткачев в одном моменте не на Шипачева, а на Воронкова, счет бы вполне себе мог измениться.

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Как и в первом матче, в третьем периоде Брагин вновь посадил Ткачева в запас: "Каждый матч сборная играет на победу. Перед третьим периодом выбрали более свежих, эти три линии довели матч до победы. На Евротуре скорости выше, чем в КХЛ — нужно быстрее думать, быстрее принимать решения", — объяснит позже свое решение Валерий Брагин, главный тренер сборной России.

Здорово "покуролесил" у ворот чехов и Кузьменко, "обворовывая" чехов так виртуозно, что даже его партнеры по команде наверняка не ожидали такой карусели. Но отправить шайбу в ворота все равно н удалось. Однако, многие эксперты отмечают отличные действия форварда на площадке».

Сергей Толчинский Форвард сборной России Доволен игрой. Первый матч, колоссальные эмоции. Всегда мечтал сыграть за национальную сборную. Не сказать, что нервничал, но немного поторопился в реализации. В клубе бы сыграл немного иначе. Старался строже играть в обороне. Считаю, наше звено неплохо сыграло. Никита Сошников — классный игрок, мастер. Никаких сложностей в игре с ним не было. В первом периоде я немного привыкал ко встрече, а затем наше взаимопонимание наладилось. Все детали матча мы обговаривали перед встречей, старались играть попроще в своей зоне. Жаль, что из-за коронавируса не все болельщики смогли прийти на трибуны.

Нервный третий период

Автор «Чемпионата» Лев Лукин фиксирует, что третий период, хоть и начался с быстрого гола, выдался для россиян непростым.

«А вот в начале третьего отрезка голкипер "Трактора" пропустил третью шайбу. На льду одновременно оказались Андрей Чибисов и Максим Мамин и соорудили шикарный гол: форвард "Металлурга" от борта отдал классную, "слепую" передачу на пятачок, обманув нескольких чехов, а нападающий ЦСКА замкнул её точно в ворота. Красивый и очень важный, своевременный гол!

Чехи рук опускать не собирались и активизировались. Заставили Дмитрия Юдина заработать второе удаление в матче, правда, снова ничего не создали в большинстве, зато в равных составах Ян Мандат потревожил штангу ворот Самонова.

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Впрочем, подопечным Брагина быстро удалось погасить пыл чехов. Наши парни перевели игру в чужую зону, заработали своё большинство, да и в целом демонстрировали сопернику, что играть по счёту и удерживать преимущество они не собираются, а будут атаковать до конца.

Не помешала сборной России поддерживать темп даже потеря Антона Бурдасова, из-за которой Брагину пришлось слегка перетряхивать звенья. Форвард получил болезненный удар ещё во втором отрезке и не вышел на третий период, а вместо него с Морозовым и Кузьменко стал выходить Чибисов».

Андрей Нестрашил Нападающий сборной Чехии Нам очень жаль. Мне кажется, были моменты, когда мы создавали давление. Россияне забивали голы в нужное время. Думаю, мы были лучше в первые десять минут, но забили они. В конце второго периода мы оказывали давление, но в первой же смене в третьем периоде они снова забили.

От победы сборной не веет феерией

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль считает, что к сборной России, несмотря на две победы, есть вопросы.

«Мы не увидели от сборной невероятных кружев в атаке, но к своим моментам россияне подошли ответственно. Максим Мамин доказал, что и без партнера по ЦСКА Окулова готов приносить пользу. Не менее эффектно в эпизоде с третьим голом сыграл Андрей Чибисов, выдавший передачу с неудобной руки на партнера.

Окончательно снять все вопросы о победителе мог Денис Зернов, но переиграть Вилла на буллите не сумел. Чехи же излишне увлекались позиционными розыгрышами и пропускали опасные контратаки россиян. А в расстановке "шесть на пять" защитник Машин промахнулся по шайбе, за что был наказан Маминым попаданием в пустые ворота.

Несмотря на крупный счет, от победы сборной не веет феерией. Остались вопросы по большинству и позиционной обороне. Но для того и придумали Евротур, чтобы вскрыть недочеты перед крупными турнирами. Тем не менее перед своими болельщиками побеждать всегда приятно».

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