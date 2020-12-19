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    В игре с «Куньлунем» «Барыс» возьмет очки?

    «Куньлунь» — «Барыс». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Барыс»
    Валерий Орехов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 19 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 19 Декабря 2020 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Куньлунь»

    Хоккейный клуб, который представляет Китай, наконец-то сумел подняться выше 12 места в таблице Востока. Теперь эта команда находится на 11 позиции с 22 баллами, добытыми в 35 поединках.

    Обогнать «Нефтехимик» в конференции «Куньлунь» сумел благодаря неплохим результатам в последних семи матчах. Все началось с победы над «Сибирью» 27 ноября (1:0).

    Затем было поражение от «Авангарда» (1:2), после чего подопечные Алексея Ковалева довели игры с ЦСКА и «Торпедо» до овертаймов. Но в дополнительное время они уступили этим соперникам — 2:3 и 4:5.

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    Однако 7 декабря «драконы» смогли обыграть «Нефтехимик» (5:4), после чего в «Большом» клуб из Пекина одержал верх над «Сочи» (4:3). А в последнем матче «Куньлунь» проиграл «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2).

    «Барыс»

    Казахстанская команда из Нур-Султана приняла участие в 32 матчах регулярного первенства. Набрав 35 очков, она сумела закрепиться на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

    В последнем ноябрьском поединке «Барыс» на своем льду принимал «Спартак». В этой встрече хозяева победили с минимальным перевесом (2:1), благодаря чему они прервали серию из пяти поражений кряду.

    После матча со «Спартаком» подопечные Юрия Михайлиса на своем льду одержали верх над «Сочи» (2:0) и «Локомотивом» (3:1), а позже в Подольске «барсы» обыграли «Салават Юлаев» по буллитам (2:2, 0:1).

    Далее победную серию «Барыса» обломало «Торпедо», которому казахстанцы проиграли 11 декабря (2:3). А в своем последнем поединке команда Юрия Михайлиса разобралась с «Трактором» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.13, на ничью — 4.24, а на победу «Барыса» — 2.00.

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    В своих последних матчах «Куньлунь» смотрится солидно. Команда начала зарабатывать очки и даже смогла подпортить нервы большим клубам, которые вынуждены были решать все после часа игры.

    Но несмотря на локальные успехи, противостоять соперникам из Казахстана, которые сейчас на ходу, будет сложно. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.62. 0

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