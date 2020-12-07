«Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Йокерит».

«Спартак»

Московский хоккейный клуб успел сыграть в 32 поединках регулярного первенства. В этих матчах столичная команда набрала 34 очка и опустилась на девятую строчку в таблице Запада.

После неплохих результатов первой половины ноября «Спартак» снова начало лихорадить. В последних шести встречах красно-белые потерпели пять поражений, четыре из которых были зафиксированы в основное время.

Все началось с потери очков в серии буллитов в гостевом противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (1:1, 2:3). После этого матча подопечные Олега Знарка крупно влетели «Нефтехимику» (2:5).

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Слегка прийти в себя «Спартаку» удалось в поединке с «Сочи» 24 ноября (5:3), но в трех следующих встречах красно-белые в гостях оказались слабее «Барыса» (1:2), «Сибири» (0:2) и «Амура» (2:6).

«Йокерит»

Финской команде из города Хельсинки удалось подняться на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Сыграв в 26 матчах регулярного первенства, «джокеры» набрали 34 балла.

С 19 по 24 ноября «Йокериту» удалось добыть три победы в основное время. На «Арене-2000» в Ярославле гости разгромили «Локомотив» (3:0), после чего на «Хартвалл Арене» «шуты» раскатали «Сочи» (3:0).

Еще одна домашняя победа была добыта в противостоянии с «Динамо» Москва (6:1). Но после этого подопечные Лаури Марьямяки на выезде уступили «Торпедо» (2:3) и «Витязю» по буллитам (3:3, 2:3).

После двух неудачных поединков «Йокерит» сумел в Питере огорчить СКА в послематчевых бросках (1:1, 2:4), а в Финляндии «джокеры» обыграли «Салават Юлаев» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» в предстоящем матче оценивается в 2.87, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.24, а на победу «Йокерита» — за 2.26.

В трех последних очных встреча «шуты» выходили победителями. А в последнем матче «джокеры» и вовсе разбили москвичей со счетом — 7:1.

На данном этапе сезона «Спартак» снова начал часто проигрывать, а финский клуб сумел ворваться в зону плей-офф. В Москве гости приложат максимум усилий, чтобы закрепиться на шестой строчке. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.75. 0