«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»

Хоккейный клуб из Омска успел сыграть в 30 матчах регулярного первенства, в которых ему удалось насобирать 44 очка. В таблице Восточной конференции команда находится на втором месте.

Среди всех коллективов из зоны плей-офф Востока «Авангард» на данном этапе лучший в защите — 59 пропущенных голов. Последний раз омичи проигрывали в середине ноября. В Хабаровске они уступили «Амуру» (1:2).

После неудачной встречи на «Платинум Арене» подопечные Боба Хартли победили в пяти играх кряду. Все началось с реванша, взятого во втором поединке с «Амуром» (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

Затем в Казахстане «Авангард» разгромил «Барыс» (5:2). А во время празднования юбилея клуба омичи раскатали как раз «Ак Барс» (3:0). Позже «ястребы» переиграли «Амур» (4:2) и «Куньлунь» (2:1).

«Ак Барс»

В сравнении с «Авангардом», команда из Казани провела на две игры больше в регулярке. В 32 поединках она набрала 48 очков, благодаря чему возглавляет рейтинг Востока.

В середине ноября «Ак Барсу» посчастливилось провести три встречи в родных стенах. На «Татнефть-Арене» хозяева победили «Нефтехимик» (3:2), разбили «Автомобилист» (3:0) и обыграли «Торпедо» (7:5).

А затем в Мытищах «барсы» прихлопнули «Куньлунь» (5:2). Неплохая победная серия обломалась 23 ноября. В тот день подопечные Дмитрия Квартальнова без шансов влетели «Авангарду» (0:3).

Далее «Ак Барс» отправился в Магнитогорск, где сразился с «Металлургом» Мг. Гостевая встреча закончилась победой казанцев по буллитам (2:2, 2:1). А 29 ноября команда Квартальнова разгромила «Северсталь» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» в предстоящем матче КХЛ оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 3.01.

Совсем недавно омичи прервали победную серию «Ак Барса», что не может не напрягать казанский клуб. Кроме того, в статусе гостей противостояния с «Авангардом» «барсы» не побеждали с 2017.

Все эти факты являются дополнительной мотивацией в гонке за лидерство в Востоке, где команда Квартальнова не намерена подпускать к себе конкурентов. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» или ничья с коэффициентом 1.73. 0