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    Возьмет ли «Ак Барс» реванш за недавнее поражение?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
    Андрей Педан
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2020 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Хоккейный клуб из Омска успел сыграть в 30 матчах регулярного первенства, в которых ему удалось насобирать 44 очка. В таблице Восточной конференции команда находится на втором месте.

    Среди всех коллективов из зоны плей-офф Востока «Авангард» на данном этапе лучший в защите — 59 пропущенных голов. Последний раз омичи проигрывали в середине ноября. В Хабаровске они уступили «Амуру» (1:2).

    После неудачной встречи на «Платинум Арене» подопечные Боба Хартли победили в пяти играх кряду. Все началось с реванша, взятого во втором поединке с «Амуром» (3:2).

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    Затем в Казахстане «Авангард» разгромил «Барыс» (5:2). А во время празднования юбилея клуба омичи раскатали как раз «Ак Барс» (3:0). Позже «ястребы» переиграли «Амур» (4:2) и «Куньлунь» (2:1).

    «Ак Барс»

    В сравнении с «Авангардом», команда из Казани провела на две игры больше в регулярке. В 32 поединках она набрала 48 очков, благодаря чему возглавляет рейтинг Востока.

    В середине ноября «Ак Барсу» посчастливилось провести три встречи в родных стенах. На «Татнефть-Арене» хозяева победили «Нефтехимик» (3:2), разбили «Автомобилист» (3:0) и обыграли «Торпедо» (7:5).

    А затем в Мытищах «барсы» прихлопнули «Куньлунь» (5:2). Неплохая победная серия обломалась 23 ноября. В тот день подопечные Дмитрия Квартальнова без шансов влетели «Авангарду» (0:3).

    Далее «Ак Барс» отправился в Магнитогорск, где сразился с «Металлургом» Мг. Гостевая встреча закончилась победой казанцев по буллитам (2:2, 2:1). А 29 ноября команда Квартальнова разгромила «Северсталь» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» в предстоящем матче КХЛ оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 3.01.

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    Совсем недавно омичи прервали победную серию «Ак Барса», что не может не напрягать казанский клуб. Кроме того, в статусе гостей противостояния с «Авангардом» «барсы» не побеждали с 2017.

    Все эти факты являются дополнительной мотивацией в гонке за лидерство в Востоке, где команда Квартальнова не намерена подпускать к себе конкурентов. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» или ничья с коэффициентом 1.73. 0

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    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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