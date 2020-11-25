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    Способен ли рижский клуб обыграть «Сибирь»?

    «Динамо» Рига — «Сибирь». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Сибирь»
    Рихардс Букартс
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Арене Рига» 25 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 25 Ноября 2020 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 20:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийская команда все еще идет последней в таблице Западной конференции. За 26 игр регулярки она набрала 12 очков. А от десятого клуба динамовцы отстают на 7 пунктов.

    В первых четырех встречах этого месяца «Динамо» Рига проиграло в основное время. Латвийцы потерпели поражения от «Автомобилиста» (7:2), «Барыса» (3:0), «Нефтехимика» (3:1) и «Сочи» (3:1).

    А затем подопечные Петериса Скудры влетели «Автомобилисту» в дополнительное время (2:3). Их серия без побед дошла до 14 матчей. Но 16 ноября рижская команда взяла верх над «Куньлунем» (5:3).

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    После встречи с китайским клубом «Динамо» Рига уступило «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотиву» (1:3). А затем была еще одна встреча с «Куньлунем», в которой подопечные Скудры оказались сильнее в овертайме (5:4).

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб, представляющий Новосибирск, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. За 29 поединков он завоевал 27 баллов.

    В текущем месяце «Сибирь» успела выйти на лед шесть раз. В четырех матчах «снеговики» победили. Сперва в Нижнекамске эта команда взяла верх над «Нефтехимиком» (3:1).

    А затем подопечные Николая Заварухина провалили две встречи у себя дома. На «Сибирь-Арене» хозяева крупно влетели «Динамо» Минск (0:6) и были разгромлены «Авангардом» (1:4).

    В двух других матчах в родных стенах «Сибирь» переиграла «Металлург» Мг (3:2) и разобралась с «Торпедо» (3:1). А в гостевом поединке 23 ноября «снеговики» неожиданно разбили ЦСКА (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига в предстоящем матче оценивается в 3.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Сибири» — 2.08.

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    В последних трех матчах «Сибирь» выглядела здорово. А подопечные Петериса Скудры в недавнем поединке смогли победить слабейший клуб в Востоке.

    Возможно, для рижского коллектива тот матч изменит ситуацию в лучшую сторону и команда начнет чаще брать очки. В родных стенах представители Латвии поборются за вторую победу кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига или ничья с коэффициентом 1.71. 0

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    «Динамо» Рига — «Сибирь». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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