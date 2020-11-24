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    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак»
    Максим Цыплаков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Спартак». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2020 года
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    «Сочи»

    Приняв участие в 27 матчах регулярного сезона, команда из одноименного города заработала всего 19 очков, из-за чего она идет предпоследней в турнирной таблице Западной конференции.

    В начале этого месяца «Сочи» дважды проиграл в «Большом». Сперва «леопарды» уступили «Витязю» в дополнительное время (3:4), а затем они влетели и «Йокериту» в овертайме (4:5).

    После небольшой паузы, связанной с играми сборных, подопечные Евгения Ставровского потерпели поражение от «Авангарда» (2:3). А 12 числа была победа над «Динамо» Рига (3:1).

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    В трех недавних матчах на выезде «Сочи» крупно проиграл ЦСКА (0:7), оказался слабее минского «Динамо» в дополнительное время (2:3) и всухую влетел «Йокериту» (0:3).

    «Спартак»

    Столичной команде удалось закрепиться на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. За 28 матчей регулярки она сумела накопить 32 очка.

    В начале ноября «Спартак» дома завоевал победу над «Авангардом» в дополнительное время (2:1), после чего красно-белые затащили и дерби с ЦСКА в овертайме (4:3).

    После битвы с «армейцами» подопечные Олега Знарка дважды в Подольске победили «Витязь» (7:3; 3:1). А затем «гладиаторы» переиграли «Северсталь» в добавочном периоде (4:3).

    В двух недавних гостевых матчах «Спартак» уступил. В Уфе московский клуб проиграл «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (1:1, 2:3), а 22 ноября было поражение от «Нефтехимика» (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью они предлагают поставить за 4.04, а на победу «Спартака» — за 2.27.

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    Несмотря на два последних поражения, «Спартак» сейчас неплох. В текущем месяце москвичи выдали хорошую победную серию. Благодаря ноябрьским играм команда Знарка смогла улучшить свое турнирное положение.

    В поединке с одним из аутсайдеров Запада красно-белые не намерены терять очки. Кроме того, столичный клуб способен вколотить сочинцам несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.97. 0

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    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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