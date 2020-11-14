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    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»
    Иван Игумнов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев».
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    Хоккей. КХЛ 14 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда после 23-х поединков регулярного сезона имеет на своем счету 27 очков, благодаря чему в зачете Западной конференции она находится на четвертой строчке.

    За последние шесть поединков в КХЛ «Динамо» Москва успело трижды выиграть и столько же раз потерять очки. В одном из матчей бело-голубые были разгромлены «Витязем» на «ВТБ Арене» (1:5).

    После этого поединка подопечные Владимира Крикунова победили «Авангард» в дополнительное время (3:2), проиграли «Локомотиву» (2:3) и разобрались с ЦСКА (4:3).

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    По завершении Евротура «Динамо» Москва еще раз встретилось с «Витязем». В Подольске столичный клуб взял реванш (2:1), а 12 ноября бело-голубые проиграли «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3).

    «Салават Юлаев»

    Команда из Уфы уже успела сыграть в 26 матчах регулярного сезона. В этих встречах она заработала 31 очко, благодаря чему уверенно закрепилась на шестой позиции в зачете Восточной конференции.

    В своих шести недавних поединках «Салават Юлаев» также по три раза победил и проиграл. В 20-х числах октября уфимцы в гостях уступили «Витязю» (3:4) и дома были разбиты «Локомотивом» (0:5).

    В следующем матче подопечные Томи Ламсы на своем льду разгромили «Амур» (4:1), а в последнем октябрьском сражении «юлаевцы» раскатали «Металлург» Мг в гостях (4:1).

    В начале ноября «Салават Юлаев» не без проблем переиграл «Куньлунь». На «Уфа-Арене» хозяева были сильнее в дополнительное время (3:2). А после паузы на игры сборных «юлаевцы» уступили ЦСКА (3:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 2.22, на ничью они дают коэффициент 4.34, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.89.

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    В очных играх соперники привыкли забивать много, особенно в Москве. Только в 1 матче из 12 последних в столице суммарный тотал не превышал 4 гола.

    В большинстве этих встреч хозяева выходили победителями. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.35. 0

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    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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