«Вегас» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 19 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Чикаго».

«Вегас»

После паузы в НХЛ клуб из Парадайса, штат Невада, встретился в предсезонном поединке с «Аризоной». Этот матч команда из пригорода Лас-Вегаса уверенно выиграла (4:1).

Затем «Вегас» одержал верх над «Далласом» (5:3) в групповом раунде, после чего он победил «Сент-Луис» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3).

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В турнирной таблице 1/4 Западной конференции подопечные Питера Дебура заняли первое место, набрав 6 очков. А в Кубке Стэнли «золотые отбросы» бьются за выход дальше с «Чикаго».

В трех играх серии «Вегас» был сильнее в основное время (4:1), в овертайме (4:3) и еще раз в основное (2:1). А в четвертом поединке команда уступила «ястребам» (1:3).

«Чикаго»

В предсезонном матче 30 июля клуб из Чикаго, штат Иллинойс, раскатал «Сент-Луис» (4:0), после чего в серии плей-офф команда встретилась с «Эдмонтоном».

Первая игра против канадцев закончилась для «Чикаго» победой (6:4), а вот 4 августа подопечные Джереми Коллитона оказались слабее «нефти» (3:6).

В заключительных поединках «ястребы» взяли над «Эдмонтоном» верх (4:3; 3:2). А стартовый матч Кубка Стэнли «Би-хокс» провалили, крупно влетев «Вегасу» (1:4).

Позже «Чикаго» проиграл «золотым отбросам» в овертайме (3:4) и в основное время (1:2), однако 17 числа текущего месяца «ястребы» сумели сократить разрыв в серии благодаря победе (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.50, а на победу «Вегаса» — 3.70.

Несмотря на осечку в четвертой игре, команда Дебура не отдаст «Чикаго» свою путевку в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с коэффициентом 1.85. 0