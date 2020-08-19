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    Победит ли «Вегас» в серии?

    «Вегас» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Чикаго»
    «Вегас»
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 19 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Чикаго».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Августа 2020 года
    Вегас
  • НХЛ. Посев. Запад
    •  Вегас 05:30 Чикаго Чикаго
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.80
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    «Вегас»

    После паузы в НХЛ клуб из Парадайса, штат Невада, встретился в предсезонном поединке с «Аризоной». Этот матч команда из пригорода Лас-Вегаса уверенно выиграла (4:1).

    Затем «Вегас» одержал верх над «Далласом» (5:3) в групповом раунде, после чего он победил «Сент-Луис» (6:4) и «Колорадо» в овертайме (4:3).

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    В турнирной таблице 1/4 Западной конференции подопечные Питера Дебура заняли первое место, набрав 6 очков. А в Кубке Стэнли «золотые отбросы» бьются за выход дальше с «Чикаго».

    В трех играх серии «Вегас» был сильнее в основное время (4:1), в овертайме (4:3) и еще раз в основное (2:1). А в четвертом поединке команда уступила «ястребам» (1:3).

    «Чикаго»

    В предсезонном матче 30 июля клуб из Чикаго, штат Иллинойс, раскатал «Сент-Луис» (4:0), после чего в серии плей-офф команда встретилась с «Эдмонтоном».

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    • Первая игра против канадцев закончилась для «Чикаго» победой (6:4), а вот 4 августа подопечные Джереми Коллитона оказались слабее «нефти» (3:6).

    В заключительных поединках «ястребы» взяли над «Эдмонтоном» верх (4:3; 3:2). А стартовый матч Кубка Стэнли «Би-хокс» провалили, крупно влетев «Вегасу» (1:4).

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    Позже «Чикаго» проиграл «золотым отбросам» в овертайме (3:4) и в основное время (1:2), однако 17 числа текущего месяца «ястребы» сумели сократить разрыв в серии благодаря победе (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.50, а на победу «Вегаса» — 3.70.

    Несмотря на осечку в четвертой игре, команда Дебура не отдаст «Чикаго» свою путевку в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с коэффициентом 1.85. 0

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    «Вегас» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года. Прогноз на «Вегас» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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