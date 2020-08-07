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    Сравняет ли «Питтсбург» счет в серии?

    «Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Питтсбург»
    Теодор Блюгер
    В плей-офф матче НХЛ «Монреаль» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 7 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Питтсбург».
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    «Монреаль»

    В регулярном сезоне НХЛ канадский клуб из Монреаля, провинция Квебек, занимал пятое место в таблице Атлантического дивизиона.

    Ушел на вынужденную паузу коллектив Клода Жюльена не в лучшем расположении духа, уступив «Тампе-Бэй» (0:4), «Флориде» (1:4) и «Нэшвиллу» (2:4).

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    А в контрольном поединке перед плей-офф «Монреаль» влетел «Торонто» (2:4). Полоса неудач была прервана в матче с «Питтсбургом» благодаря победе над «Пенс» в овертайме (3:2).

    Однако во второй встрече «Хабс» уже были слабее «пингвинов» (1:3). В последней на сегодня игре «Монреаль» победил (4:3) и повел в серии — 2:1.

    «Питтсбург»

    В зачете Столичного дивизиона коллектив из Питтсбурга, штат Пенсильвания, до паузы замыкал тройку сильнейших.

    Однако незадо

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    • лго до приостановки сезона «Питтсбург» потерпел два разгромных поражения от «Вашингтона» (2:5) и «Каролины» (2:6). В последнем матче регулярки «Пенс» раскатали «Нью-Джерси» (5:2).

    28 июля команда Майка Салливана сыграла с «Филадельфией» в контрольной встрече, которая закончилась поражением «пингвинов» в овертайме (2:3).

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    В первом матче плей-офф серии «Питтсбург» уступил «Монреалю» в дополнительное время (3:2), после чего победил канадцев в основное (3:1). В недавней игре «Пенс» снова влетели соперникам с минимальной разницей (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Монреаля» в игре плей-офф букмекеры дают коэффициент 3.46, на ничью — 4.48, а на победу «Питтсбурга» — 1.94.

    В трех предыдущих встречах серии «Пенс» играли неплохо, но упускали нужный результат. В поединке, где у команды Салливана нет права на ошибку, «пингвины» должны выигрывать. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче за 1.58. 0

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    «Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Монреаль» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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