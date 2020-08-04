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    «Вегас» — «Даллас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Даллас»
    Райлли Смит
    В групповом раунде НХЛ «Вегас» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 4 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Даллас».

    «Вегас»

    Команда из Парадайса была лидером турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона с разницей забитых и пропущенных шайб 227:211, оформленной в 71 матче.

    В феврале «Вегас» играл классно и сумел победить в восьми встречах кряду. Однако в самом начале весны подопечные Питера Дебура были разгромлены «Лос-Анджелесом» (1:4).

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    Позже «золотые отбросы» обыграли «Нью-Джерси» (0:3), но через несколько дней они крупно влетели «Виннипегу» (0:4).

    В последних двух встречах до паузы «Вегас» победил «Калгари» (5:3) и «Эдмонтон» в овертайме (3:2), а в предсезонке клуб из южного пригорода Лас-Вегаса крупно обыграл «Аризону» (4:1).

    «Даллас»

    Техасская команда из Далласа до паузы замыкала тройку лидеров в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 69 матчах регулярки она забила 180 и пропустила 177 шайб.

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    • Вот только до приостановки сезона «Даллас» проиграл в шести последних встречах. Провальная серия началась с гостевых поражений от «Бостона» (3:4) и «Сент-Луиса» по буллитам (3:3, 0:1).

    Затем «шерифы» в овертайме уступили «Эдмонтону» (1:2), а в основное время они оказались слабее «Нэшвилла» (0:2; 0:1) и «Рейнджерс» (2:4).

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    В ходе предсезонки «Даллас» снова сразился с «Нэшвиллом». И на этот раз команда Рика Боунесса опять влетела «Предс» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.10, а на победу «Далласа» — 2.84.

    На данном этапе сезона «шерифы» играют плохо и не могут победить кого-либо в течение семи поединков, а клуб из Лас-Вегаса выглядит убедительно и способен разгромить проблемных техасцев. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 2.5 за 1.83. 0

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    «Вегас» — «Даллас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года. Прогноз на «Вегас» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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