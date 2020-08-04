«Вегас» — «Даллас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Вегас» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 4 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Даллас».

«Вегас»

Команда из Парадайса была лидером турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона с разницей забитых и пропущенных шайб 227:211, оформленной в 71 матче.

В феврале «Вегас» играл классно и сумел победить в восьми встречах кряду. Однако в самом начале весны подопечные Питера Дебура были разгромлены «Лос-Анджелесом» (1:4).

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Позже «золотые отбросы» обыграли «Нью-Джерси» (0:3), но через несколько дней они крупно влетели «Виннипегу» (0:4).

В последних двух встречах до паузы «Вегас» победил «Калгари» (5:3) и «Эдмонтон» в овертайме (3:2), а в предсезонке клуб из южного пригорода Лас-Вегаса крупно обыграл «Аризону» (4:1).

«Даллас»

Техасская команда из Далласа до паузы замыкала тройку лидеров в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 69 матчах регулярки она забила 180 и пропустила 177 шайб.

Вот только до приостановки сезона «Даллас» проиграл в шести последних встречах. Провальная серия началась с гостевых поражений от «Бостона» (3:4) и «Сент-Луиса» по буллитам (3:3, 0:1).

Затем «шерифы» в овертайме уступили «Эдмонтону» (1:2), а в основное время они оказались слабее «Нэшвилла» (0:2; 0:1) и «Рейнджерс» (2:4).

В ходе предсезонки «Даллас» снова сразился с «Нэшвиллом». И на этот раз команда Рика Боунесса опять влетела «Предс» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.10, а на победу «Далласа» — 2.84.

На данном этапе сезона «шерифы» играют плохо и не могут победить кого-либо в течение семи поединков, а клуб из Лас-Вегаса выглядит убедительно и способен разгромить проблемных техасцев. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 2.5 за 1.83. 0